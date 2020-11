El tenista Zizou Bergs consigue la plaza de la final a costa del tenista Danylo Kalenichenko

El jugador belga Zizou Bergs, número 458 de la ATP y cabeza de serie número 6, cumplió los pronósticos al ganar en las semifinales del torneo de Bratislava en una hora y veintiséis minutos por 6-4 y 6-2 al ucraniano Danylo Kalenichenko, número 486 de la ATP. Con este resultado, el jugador se hace con el puesto para la final del torneo de Bratislava.

Durante el juego, Bergs consiguió romper 3 veces el saque a su adversario, tuvo un 57% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 76% de los puntos al saque. Por lo que respecta al tenista ucraniano, no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, obtuvo un 72% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y logró ganar el 60% de los puntos al saque.

El belga se verá las caras en la final con el ganador del partido en el que se enfrentarán el ruso Bogdan Bobrov y el jugador húngaro Peter Fajta.

En el torneo de Bratislava (ITF Slovakia F6) participan un total de 55 jugadores. Además, tiene lugar entre el 23 y el 29 de noviembre sobre pista dura a cubierto.