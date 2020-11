Previa del encuentro de la jornada 7: Plus Ultra contra At. Pulpileño

El próximo domingo a las 11:00 se disputará el partido de la séptima jornada de la Tercera División, el cual enfrentará Plus Ultra y al At. Pulpileño en el Municipal Llano de Brujas.

El Plus Ultra llega a la séptima jornada con la intención de recuperar puntos después de sufrir una derrota contra el Real Murcia B en el encuentro anterior por un resultado de 0-1.

Respecto a los visitantes, el At. Pulpileño ganó frente al CD Bullense en su estadio por 2-0 y anteriormente lo había hecho también fuera de casa ante el Olímpico De Totana por 0-2.

En cuanto al rendimiento como local, el Plus Ultra tiene un balance de tres derrotas en tres partidos jugados en su campo, de modo que se muestra como un conjunto débil en casa, donde los visitantes tienen más posibilidades de las esperadas. En el papel de visitante, el At. Pulpileño tiene un balance de dos victorias en dos partidos jugados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Municipal Llano de Brujas, obteniendo como resultado dos victorias, cuatro derrotas y dos empates a favor del Plus Ultra. A su vez, los visitantes acumulan tres partidos seguidos sin perder en el campo del Plus Ultra. El último encuentro que jugaron el Plus Ultra y el At. Pulpileño en este torneo tuvo lugar en febrero de 2020 y finalizó con un resultado de 0-2 a favor de los visitantes.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que ambos equipos están separados por nueve puntos a favor del At. Pulpileño. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el undécimo lugar con un punto en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en segunda posición con 10 puntos.