Mats Rosenkranz consigue clasificarse para los cuartos de final a costa del tenista Clement Deleersnyder

Clement Deleersnyder, tenista francés tuvo que retirarse durante los octavos de final del torneo de Monastir cuando el marcador reflejaba 4-0, así que el encuentro terminó con la victoria del alemán Mats Rosenkranz y cabeza de serie número 5. Con este resultado, podremos seguir viendo al ganador del partido en los cuartos de final del torneo de Monastir.

Durante el juego, el tenista alemán logró quebrar 2 veces el saque a su rival, obtuvo un 67% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 89% de los puntos al saque. Por lo que respecta al tenista francés, no logró romper el saque ninguna vez, consiguió un 55% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 27% de los puntos al saque.

Ahora solo queda esperar a los cuartos de final de la competición, que terminarán con el enfrentamiento entre el alemán y el ganador del partido entre el tenista suizo Mirko Martinez y el jugador turco Ergi Kirkin.

En el torneo de Monastir (ITF Tunisia F39) participan 44 jugadores. Asimismo, se celebra del 22 al 29 de noviembre sobre pista dura exterior.