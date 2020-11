Los tenistas Mansouri y Martinez quedan eliminados en los octavos de final del torneo de Monastir

Los jugadores estonios Kristjan Tamm y Kenneth Raisma vencieron en los octavos de final del torneo de Monastir por 6-1 y 6-3 en cincuenta y un minutos al tenista tunecino Skander Mansouri, número 260 de la ATP y al suizo Mirko Martinez. Tras este resultado, seguiremos de cerca la trayectoria de los jugadores durante los cuartos de final del campeonato.

La pareja derrotada no pudo quebrar el saque a sus adversarios ninguna vez, mientras que los vencedores, por su parte, lo consiguieron en 4 ocasiones. Asimismo, Tamm y Raisma tuvieron un 74% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron ganar el 74% de los puntos al saque, mientras que sus oponentes obtuvieron un 77% de efectividad, no hicieron ninguna doble falta y lograron ganar el 53% de los puntos al saque.

En los cuartos de final Tamm y Raisma se medirán contra los argentinos Matias Zukas y Gabriel Roveri Sidney.

Este campeonato tiene lugar en Monastir del 24 al 28 de noviembre sobre pista dura exterior. En el torneo participan un total de 16 parejas.