Previa del encuentro: Brighton and Hove Albion - Liverpool

El próximo sábado a las 13:30 tendrá lugar en el The American Express Community Stadium el duelo entre el Brighton y el Liverpool durante la jornada número 10 de la Premier League.

El Brighton and Hove Albion intentará sumar una victoria en la competición después de derrotar al Aston Villa en el Villa Park por 1-2, con tantos de Welbeck y March.

En el lado de los visitantes, el Liverpool logró derrotar al Leicester City 3-0 durante su último encuentro en la competición, con goles de Diogo Jota, Firmino y Evans.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Brighton and Hove Albion ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado dos veces en cuatro partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio The American Express Community Stadium no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En el papel de visitante, el Liverpool ha perdido en una ocasión y ha empatado dos veces en sus cuatro encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se habían enfrentado en el pasado en el estadio del Brighton and Hove Albion y el balance es de tres derrotas para el equipo local. A su vez, el conjunto visitante está en racha en sus desplazamientos en esta competición, puesto que lleva tres partidos seguidos ganando en el estadio del Brighton. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en julio de 2020 y acabó con un marcador de 1-3 favorable al Liverpool.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el equipo visitante está por delante del Brighton and Hove Albion con una diferencia de 11 puntos. El Brighton and Hove Albion llega al encuentro con nueve puntos en su casillero y ocupando la decimosexta plaza antes del partido. Por su parte, los visitantes cuentan con 20 puntos y ocupan la segunda posición en la competición.