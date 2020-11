Peter Shilton aún guarda rencor a Maradona: "Tenía grandeza, pero no espíritu deportivo"

Peter Shilton sale en dos de las fotos más icónicas de la historia del fútbol. En ambas, por culpa del recientemente fallecido Diego Armando Maradona: en la primera, regateado por el Pelusa antes de marcar el primer gol de Argentina ante Inglaterra en cuartos de final del Mundial de México 86; en la segunda, junto al argentino tras tocar este el balón con la mano y marcar el segundo tanto.

El mítico portero inglés jamás le perdonó esa acción a Diego, al que siempre guardó por ello un rencor que aún se mantiene pese que han pasado ya 34 años de aquella jugada. "Nunca llegó a disculparse, nunca llegó a admitir que hizo trampas ni pidió perdón por ello. Me parece que era un tipo muy grande, pero alguien que nunca mostró deportividad", escribió Shilton este jueves en un artículo en el Daily Mail.

"Mi vida siempre ha estado ligada a Maradona, y no de la forma en la que me hubiese gustado, pero estoy muy triste por conocer la noticia de su muerte. Fue el mejor jugador contra el que jamás me enfrenté", explicó Shilton.

Shilton reconoce que las críticas que todavía a día de hoy recibe, le molestan. "Me ha molestado siempre, no voy a mentir. La gente dice que debería haber despejado el balón pese a todo, que dejé que un jugador más bajito me ganara la partida. Eso es basura", dijo el británico.

"Lo que no me gusta es que nunca se disculpó, En ningún momento dijo que había hecho trampas y pidió perdón, En vez de eso, uso lo de 'la Mano de Dios'. Eso no estuvo bien", sentenció.