'El Pelao' que fue amigo de 'D10S'

Quique Guash, periodista deportivo de RTVE, sin duda fue uno de los periodistas más cercano a Diego Armando Maradona. Su hermano español. Su argentino de Cataluña. Vivió junto a Maradona su época dorado y la gris.

Siempre fiel a Maradona y Diego le abrió su corazón, las puertas de su casa y durante las concentraciones de Argentina en los mundiales, Quique Guash, además de ser el reportero de RTVE, era un jugador catalo-argentino que vivía en la concentración albiceleste pero al que Bilardo nunca le vistió para que jugará junto a Maradona en el césped. Así lo recuerda para 20minutos.es:

Si de algo me arrepiento es de no haberle ayudado tanto como él lo hizo conmigo. Diego Armando Maradona me enseñó lo que es ser un líder y aunque estudie la asignatura de liderazgo, nunca la aprobé porque para ser ‘jefe’ hay que nacer y Maradona nació en la humildad pero todos sabían que terminaría siendo ‘D10S’.

De la pobreza de Villa Fiorito, Diego salió para gobernar el mundo del balón y todo lo que rodea este negocio. Se peleaba en el campo con el balón en los pies por ganar y en el vestuario y en los despachos por los compañeros y un mejor sueldo para ellos. Podría haber mirado hacia un lado y disfrutar de lo suyo, pero se ‘pegó’ con todos los directivos para que sus compañeros ganaran más. Era militante de izquierdas y contestatario con los abusos a los demás y en especial a los que por él, corrían y sudaban la camiseta.

"Como futbolista fue el mejor. Como persona impresionante en las distancias cortas pero era tan buena gente como inaccesible"

En México 86 junto a uno de los doctores de la Selección se enfrento al mundo para que las entrevistas no fueran en las horas más calurosas llegando a decir que saldría siempre él a atender a las televisiones para no decir nada si seguían con los horarios más infernales. Aunque después le engañase José Luis Núñez y Casaus, se fue a Francia a jugar un amistoso en el que el Barça cobraba unos millones si participaba Maradona. Con un lumbago insoportable fue al amistoso con la condición de que sus compañeros cobrasen una parte del bonus. Viajó, jugó y después Schuster y él, encerrándose en el despacho presidencial, iniciaron la guerra contra Núñez por no pagar lo prometido.

Como futbolista fue el mejor. Como persona impresionante en las distancias cortas pero era tan buena gente como inaccesible porque todos los que le rodeaban lo impedían por si a la hora de repartir, tocaban a menos. Los que compartieron vestuario con ‘El Pelusa’ nunca le olvidarán porque siempre les fue fiel cuando defendió la misma camiseta. Todos hablarán cosas buenas de Maradona porque él era muy buena gente que se confundió de camino y cuando quiso volver, alguien y su cabeza volvieron a sacarle de la buena senda.

Viví tantas cosas a su lado que comprendo la adoración del mundo hacia él. Entiendo que haya una iglesia que le venere y a todos los ‘Maradonianos’. Comprenderé que Nápoles se tiña de negro durante mucho tiempo porque en esa ciudad durante el tiempo en el que vivió Maradona nunca se puso el sol y siempre brilló una intensa luminosidad.

El tiempo siempre nos marcará por una u otra razón. Mi profesión me hizo disfrutar de mi trabajo y Maradona me ayudó a comprender mejor un mundo del fútbol enrarecido donde al final como me decía Diego “la pelota nos dará la gloría y nos la quitará y tu, amigo Pelao, estarás más o menos brillante dependiendo de si a gano o no, porque mi sonrisa iluminará más la pantalla”.

El mundo del fútbol hoy ha perdido a un genio. Justo el mismo día, 15 años después de que se fuera otro fenómeno, George Best, que también como Maradona, estropeó fuera todo lo excelentemente brillante que hizo dentro del campo. Qué pena que tus dos compañeros y amigos del Barça no llegaran a tiempo para traerte a esa clínica que te podría quizás haberte salvado, pero tu destino estaba marcado... Si supieras como te están llorando. Descansa en paz amigo, ojalá cuando vaya a donde estés tu, pueda entrevistarte de nuevo después de un partido entre las nubes con muchos y grandes ‘peloteros’ que ya estáis por allí. Gracias, te quiero y jamás te olvidaré.