Valdano rompe a llorar en directo al recordar a su excompañero Maradona

Jorge Valdano fue uno de los integrantes de la histórica selección de Argentina que se proclamó campeona del mundo en México'86, en buena medida gracias al espectacular torneo que hizo Diego Maradona.

Desde entonces, el exjugador del Real Madrid y ahora comentarista en Movistar+ siempre ha guardado un gran cariño hacia su excompañero, aunque sus caracteres no podían ser más distintos. Sin embargo, como tantos otros argentinos y más aún por haber compartido grandes ratos con él, no ha podido evitar las lágrimas.

Le ha ocurrido en directo, en la previa del partido entre Lokomotiv de Moscú y Atlético de Madrid de Champions. Valdano estaba intentando responder a las preguntas de Susana Guasch, que le pedía desde el estudio un recuerdo de sus años con Maradona.

"Me sorprendió mucho la noticia y como a todos me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre. Bueno, muchos de los recuerdos cuando los rememoraba me producían una sonrisa...", acertó a decir, antes de que las lágrimas le rompieran y obligaran a cortar la conexión.

La voz se entrecorta, la emoción asoma.

Las lágrimas de Valdano son las lágrimas de todos. #AD10SMaradonapic.twitter.com/TimCWZHwns — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020

Aunque casi todos los titulares se los llevó Maradona, Valdano fue una pieza clave en el título de Argentina en México. Anotó cuatro goles, uno de ellos en la final contra Alemania, y desde entonces entró en los anales del fútbol albiceleste. No obstante, él siempre dijo que su mejor recuerdo fue haber compartido vestuario con un mito del fútbol como el '10'.