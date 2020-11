El tenista Gijs Brouwer logra la plaza de los octavos de final a costa del tenista Hanwen Li

Gijs Brouwer, neerlandés, número 466 de la ATP, cumplió los pronósticos al ganar en una hora y dieciséis minutos por 6-1 y 6-1 al tenista chino Hanwen Li en los dieciseisavos de final del torneo de Heraclión. Con este resultado, el ganador estará en los octavos de final del torneo de Heraclión.

El jugador chino no pudo quebrar el saque a su contrincante ninguna vez, mientras que Brouwer, por su parte, lo logró en 5 ocasiones. Asimismo, el jugador neerlandés tuvo un 70% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 78% de los puntos al saque, mientras que su oponente logró un 56% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 39% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final, el tenista neerlandés jugará contra el ganador del partido entre el jugador rumano Nicholas David Ionel y el francés Corentin Denolly.

En el torneo de Heraclión (ITF Greece F13) se enfrentan 65 tenistas. Además, se lleva a cabo entre el 22 y el 29 de noviembre sobre pista dura exterior.