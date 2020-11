Marc Gasol destapa con Ibai la historia sobre su 'hidalgo' en la celebración del anillo: "¡Tu hijo lo celebra!"

Marc Gasol ha sido el indudable protagonista del deporte español en los últimos días, primero por su agencia libre y todos los rumores sobre su posible destino, y más tarde cerrando un atractivo fichaje por los Lakers, con el apellido Gasol volviendo a emocionar a la afición del Staples.

Tras anunciar su nuevo equipo, su primera entrevista se la ha concedido nada más y nada menos que a Ibai Llanos, donde tocaron varios temas tanto deportivos como profesionales: desde el peso hasta la burbuja de la NBA y, cómo no, su fichaje por los de Los Ángeles.

"Estoy contento. Creo que los Lakers me han fichado por el tipo de jugador que soy, porque por mi forma de jugar soy complementario con los jugadores que hay allí, porque puedo abrir el campo y por mi capacidad de pase", afirmaba el nuevo dorsal '14' de los Lakers, debido a que el '33' se retiró con Abdul-Jabbar.

OFFICIAL: Marc Gasol is a Laker 💛 pic.twitter.com/ywI7MK8fVz — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 24, 2020

Gasol se ha ganado el respeto de jugadores y aficionados en la NBA en los casi quince años que lleva jugando en Norteamérica. Además de haber sido nombrado como Mejor Defensor en 2013, parte del Mejor Quinteto en 2015 y campeón de la NBA en 2019, también ha sido protagonista por alguna anécdota fuera de la cancha, como lo fue su famosa celebración tras el anillo con los Raptors, con "hidalgo" incluido, por la que Ibai se quedó "totalmente petrificado".

Precisamente sobre lo ocurrido en ese autobús fue preguntado Marc, con un análisis detallado del caster de lo que va sucediendo, con los comentarios del jugador. "Para empezar, tu cara de perjudicado. Tu ahí, Marc, no ibas con zumos de manzana", bromeaba Llanos.

"¡Tu hijo lo celebra! Tu hijo dice: 'qué grande mi padre, coño'"

El jugador de los Lakers reconoce que fue retado por los aficionados y que pese a negarse en primera instancia a beber de golpe la botella que llevaba, terminó accediendo por la insistencia. "Ese es el problema", admitió, antes de advertir que "si le llega a pillar de noche...".

Mientras Ibai le preguntaba si un compañero era Ibaka, Marc se da cuenta de que estaba su hijo de por medio. "Lo que sí que veo aquí es mi hijo", señala, antes de comentar que, cuando ya empezó a beber, "su mujer le ve y dice 'uy, la que se viene'". Ibai se suma al tema familiar y, al ver al hijo también quiso remarcar un detalle: "¡Tu hijo lo celebra! Tu hijo dice: 'qué grande mi padre, coño'"

Analizando con Marc Gasol la borrachera que se pilló el día que fue campeón de la NBA pic.twitter.com/WTaK0c860l — Ibai (@IbaiLlanos) November 24, 2020

Puerta abierta a los Juegos Olímpicos

En lo deportivo, Gasol también dejó una puerta abierta a disputar los JJ OO de Tokio con la selección "si se encuentra bien". Un tema que ha traído polémica ya que la NBA no contempló las fechas de la cita olímpica, que arranca un día después de que se disputen las finales de la liga, para las que los de Los Ángeles vuelven a ser favoritos. "Siempre es un momento para disfrutar. Yo estoy encantado de jugar con la selección", aseguró.

La burbuja NBA: solución y sufrimiento

Ibai también le preguntó a Marc sobre la experiencia de la burbuja de la NBA en la que estuvieron todos los equipos aislados durante los meses en los que se terminaba la competición. El mediano de los Gasol ha admitido que no lo pasó bien y que vivió momentos duros.

"Creo que lo de la Burbuja era la única manera de sacar adelante la temporada. El negocio tenía que seguir. Era la única manera que siguiera, pero no se lo deseo a nadie. Estar separado de tus hijos, tú en una burbuja y tus hijos muy lejos, a miles de kilómetros. Sentía que lo que hacía no era lo que tenía que hacer en ese momento. Soy padre antes que jugador de baloncesto", contó.

El peso y la mente

Otro momento donde Gasol destapó emocionalmente fue cuando Marc habló sobre sus problemas de peso y cómo los afrontó para ser más feliz. "Tuve estabilidad física y emocional. Cambié pequeñas cosas y me ordené. No estaba a gusto conmigo mismo. Cambié hábitos, me fui quitando cosas y hasta hoy", explicó.