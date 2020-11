Bolt, Phelps, Hamilton, Biles... 20 años maravillosos en el deporte mundial

La lista se queda pequeña, seguro que sí. No están Messi ni su siamés Cristiano, tampoco Froome, o Carlsen, o Schumacher, pero los que están se lo merecen. Nos han hecho disfrutar tanto...

Simone Biles, en los Juegos Olímpicos de Río 2016. EFE

1 Simone Biles

A la edad en que una adolescente comienza a vivir una gimnasta ya piensa en su retirada. 23 años tiene Simone, la mejor del mundo, la mayor coleccionista de medallas de su disciplina y la única que puede ya rivalizar cara a cara con la Comaneci. Si en Tokio 2021 brilla, adelantará a la chica del 10. Y quizás su mayor hazaña la firmó lejos del tatami,cuando se decidió a aportar su testimonio para meter entre rejas al mayor depredador sexual de la gimnasia mundial, Larry Nassar. Un canalla.

Michael Phelps gana su cuarta medalla de oro en los 200m combinados de Río 2016. GTRESONLINE

2 Michael Phelps

En el podio de los grandes visionarios está por méritos propios una profesora de Baltimore de cuyo nombre no puedo acordarme y que, una tarde cualquiera, hizo su predicción: «Su hijo nunca llegará a concentrarse en algo». Deborah escuchó angustiada, el niño no era capaz de leer dos párrafos seguidos y no paraba quieto. Así que un día, por pasar el tiempo, acompañó a sus hermanas Whitney y Hillary a la piscina. Poco más hace falta ya contar del chavalín, Michael. Solo un pequeño detalle ilustrativo más: durante los 1460 días de un ciclo olímpico de cuatro años, entrenó 1459. La nieve le impidió entrar en el pabellón aquel otro día navideño. Phelps es el deportista con más medallas olímpicas de la historia: 28 (23 oros, 3 platas y 2 bronces). Nadie ha competido como él durante el siglo XXI. Bueno, quizás solo este de abajo.

3 Usain Bolt

El tamaño a veces importa. 1,5 centímetros es la diferencia entre la pierna derecha de Usain Bolt y su izquierda. El relámpago jamaicano nació con una curvatura anormal en su columna (escoliosis) y aquello casi le cuesta la carrera. En un escenario dominado por los velocistas norteamericanos –culones, malencarados, cuadrados... dopados– la aparición de Bolt en los Juegos de Pekín 2008 fue inolvidable: carrera, récord del mundo, oro; carrera, récord del mundo, oro; carrera, récord del mundo, oro. El guion fue similar, sin récords, en Londres 2012 y Río 2016. Y el show: desde que Usain pisó el tartán, los atletas han descubierto que se puede sonreír antes de despegar.

Valentino Rossi, en el circuito de Misano EFE

4 Valentino Rossi

No olvidemos tan fácilmente. Años antes de que Marc Márquez impusiera su tiranía en MotoGP, un italiano de Tavullia mandaba en el reino de las dos ruedas. Debutó en 1996, ha conquistado 9 campeonatos mundiales y 24 años después aún sigue poniendo la moto a 300. Eso sí, su inquebrantable amistad con Márquez se fue por el desagüe en cuanto aquel pequeñajo pasó de admirarle a retarle –y no solo eso– en cada curva.

La gran dominadora del tenis femenino, con 23 títulos de Grand Slam, también se acerca rápidamente a las cuatro décadas. En septiembre va a cumplir 38 y aunque no ha conseguido ganar un grande desde 2017, sigue siendo una de las deportistas más competitivas del circuito. EFE

5 Serena Williams

La pregunta en el planeta tenis coincide: ¿logrará Serena Williams igualar o superar el récord de Grand Slams femenino? La pequeña de las Williams colecciona 23 (tres más que Nadal y Federer, por poner un ejemplo que la sitúe donde se merece) y solo le resta uno para igualar a Margaret Court. Su anhelo ha tornado en maldición durante los últimos años, pero el mérito es innegable.

Eliud Kipchoge, duante el INEOS 1:59 Challenge en el que hizo un maratón en menos de dos horas. INEOS 1:59 Challenge

6 Eliud Kipchoge

Sí, no fue una maratón al uso. Sí, calzaba zapatillas mágicas. Aceptamos barco, también, tenía liebres a la carta para quitarle el viento y llevarle en carruaje. Pero Eliud Kipchoge, el niño keniata que vendía leche en la calle para ayudar en casa, recorrió 42 kilómetros y 195 metros en menos de dos horas. Algo que nadie ha hecho ni por asomo.

Lewis Hamilton EFE

7 Lewis Hamilton

Fernando Alonso debió olerse pronto que aquel mocoso que le pusieron de compañero en McLaren iba a darle guerra. Un año después, el asturiano se largó para buscarse la vida en otra escudería y Lewis despegó en busca de sus límites. Este año ha igualado los siete títulos mundiales de Schumacher y nadie es capaz de poner fin a su reinado.

Nadal y Federer se abrazan tras su partido benéfico en Sudáfrica. EFE

8 Roger Federer

Pura clase, talento, la mayor y más cortés rivalidad deportiva en estas dos décadas. Porque decir Federer es contestar Nadal: 20 Grand Slams para cada uno, con el tercer invitado al acecho. Novak Djokovic también merece su sitio en este repaso.

El golfista estadounidense Tiger Woods, en una imagen de archivo, durante una jornada de entrenamiento del torneo The Players, en Ponte Vedra Beach, Florida (EE UU). TANNEN MAURY Maury / EFE

9 Tiger Woods

El niño fue diseñado para ser el mejor golfista y a los dos años ya salía en la tele empuñando el palo y golpeando la bola. 15 majors suma, a tres del gran Nickalus, en una carrera con altibajos: una vida personal...cuestionable y cuatro operaciones de espalda que casi pusieron en peligro su movilidad básica. Regresó hace dos años, ganando en Augusta y soñando con volver a ser quien fue. Misión casi imposible.

Pau Gasol celebra una victoria con Kobe Bryant. EFE

10 y 11. Lebron y Kobe

Tanto Kobe como Lebron han comandado la nueva generación de la NBA, copando finales y decorando sus dedos con un buen puñado de anillos. James ya golpea la puerta de Jordan, rivalizando con él por el título del ‘Más grande’. Y en cuanto a Kobe... maldito viaje en helicóptero.