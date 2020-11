Marc Gasol, tras los pasos de su hermano en los Lakers... pero sin ser para LeBron lo que Pau fue para Bryant

Los caminos de los Gasol en la NBA no paran de cruzarse. Ambos comenzaron sus carreras en los Memphis Grizzlies, donde son ya auténticas leyendas de una de las franquicias más jóvenes de la liga. El traspaso que acabó con Pau en los Lakers tuvo en Marc a una pieza clave. Y, años después, ambos protagonizaron un histórico salto en el All-Star para simbolizar el primer enfrentamiento entre dos hermanos en el partido que reúne a los mejores jugadores del mundo. Ahora, con el fichaje de Marc por Los Angeles Lakers, donde Pau triunfó, se cierra el círculo en la que podría ser última aventura del mediano de los Gasol en busca de su segundo anillo... los mismos que tiene su hermano.

Tras varios días frenéticos en el mercado de fichajes de la NBA, y tras cerrar Serge Ibaka su pase a Los Angeles Clippers, la alternativa más sólida para su estelar vecino, los Lakers, era Marc Gasol, la pieza más codiciada de las que quedaban en el mercado. La salida de Dwight Howard rumbo a Philadelphia hacía que los vigentes campeones necesitaran un remplazo y Marc era el elegido. El de Sant Boi, que había recibido cantos de sirena de los Warriors (campeón en 2015, 17 y 18) y de su último equipo, los Raptors (con el que se llevó el anillo en 2019), se decantó por la siempre atractiva idea de jugar en Hollywood en la franquicia más laureada de la historia.

Curiosamente, Marc ya había sido angelino, aunque fuera virtualmente. Los Lakers tuvieron sus derechos varios años, cuando el pívot jugaba en la ACB, y en enero de 2008 decidieron traspasarlos a los Grizzlies... para fichar a su hermano Pau. La jugada le salió perfecta a los californianos, pues el hermano de Pau fue el escudero de lujo de Kobe Bryant para alcanzar tres Finales de la NBA y ganar dos: en 2009 ante los Magic y en 2010 ante los Celtics.

A Marc también le benefició la operación. Llegó en el verano de 2008 a Memphis, un equipo en construcción, y pronto se convirtió en un jugador importante. Los mejores años de la franquicia de Tennessee fueron con el mediano de los Gasol como pívot, y él también creció, siendo elegido el mejor cinco de la liga en 2014, el mejor defensor en 2013 y varias veces All-Star, incluida aquella mítica de 2016 con el salto para la historia entre los dos hermanos españoles.

Pero los años no perdonan, 35 tiene ya camino de los 36, y entre aquel Marc y el actual hay muchas diferencias que se ven bien reflejadas en sus estadísticas. La temporada pasada, su primera completa en los Raptors, fue su peor desde que está en la NBA en anotación (7,5 puntos), tiros intentados (solo 6,3), rebotes (6,3) y minutos (26,4). Su rendimiento decreciente era más que evidente desde que llegó a la franquicia canadiense en enero de 2019, pero ello no impidió que fuera un jugador clave en el título logrado por Toronto apenas unos meses después de su llegada.

Marc ficha por el equipo de LeBron James y las comparaciones con cuando Pau lo hizo por el de Kobe Bryant son inevitables, pero nada tiene que ver un caso con el otro. El mayor de los Gasol llegó a Los Ángeles en enero de 2008 para convertirse en la segunda espada de aquellos Lakers, en el escudero que tanto necesitaba Kobe. Y lo consiguió, siendo determinante en los anillos de 2009 y 2010. Pese a que aquel era el equipo de Bryant, nadie duda de que, sin Pau, esos títulos no se hubieran conseguido.

LeBron, sin embargo, no es ya que no busque un escudero, es que ya tiene a su lado a un jugador que, a día de hoy, le iguala en cuanto a rendimiento. James fue elegido el MVP de las pasadas Finales, pero el rendimiento de Anthony Davis fue tan bueno como el de The King. Forman un dúo que se respeta y admira sin que ninguno de los dos esté por encima del otro. Así, el objetivo de los Lakers no era el de que llegara una estrella, sino complementos. Y en ese rol encaja a la perfección un Marc que sigue siendo uno de los mejores pasadores de la liga en su posición y cuya defensa en la pintura es de élite. El de Sant Boi completa, con los fichajes de Montrezl Harrell (mejor sexto hombre de la NBA el año pasado) y de Dennis Schroder (que ocupa el lugar de Rajon Rondo, una plantilla de ensueño que convierten a los Lakers en los grandes favoritos para revalidar el anillo. Marc quiere, como su hermano Pau, un anillo de amarillo.