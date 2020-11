El tenista Adrian Andreev logra el puesto de la final a costa de Tim van Rijthoven

Tim van Rijthoven, tenista neerlandés, número 344 de la ATP y cabeza de serie número 4, tuvo que retirarse durante las semifinales del torneo de Heraclión cuando el marcador mostraba 6-0 y 1-0, así que el encuentro concluyó con la victoria del búlgaro Adrian Andreev. Tras este resultado, seguiremos viendo al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo de Heraclión, la final.

van Rijthoven no consiguió quebrar el saque ninguna vez, mientras que el jugador búlgaro, por su parte, lo hizo en 4 ocasiones. Asimismo, Andreev consiguió un 92% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo el 92% de los puntos al saque, mientras que su oponente logró un 65% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 26% de los puntos al saque.

El tenista búlgaro se verá las caras en la final de la competición con el vencedor del partido entre el brasileño Mateus de Carvalho Cardoso Alves y el jugador argentino Facundo Diaz Acosta.

El torneo ITF Greece F12 se celebra sobre pista dura exterior y en él se enfrentan un total de 72 tenistas. Asimismo, tiene lugar entre los días 15 y 22 de noviembre en Heraclión.