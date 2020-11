Magnus Carlsen propone el ajedrez aleatorio como solución para salvar el deporte

El ajedrez tradicional se encuentra en decadencia, una evidencia de la que se están dando cuenta en la élite en los últimos años, después de que los jugadores profesionales entrenen cada vez más con ordenadores favoreciendo a que las partidas terminen en empate. Por eso mismo, una de las voces que está trabajando ya para buscar revertir esta tendencia es Magnus Carlsen, con una innovadora alternativa.

“Si no se cambia algo fundamental, el ajedrez clásico no va a cambiar. Sé que es un poco triste, pero me temo que es dificilísimo encontrar otra solución para evitar que los mejores hagan muchas tablas”, advierte.

El que probablemente sea el mejor ajedrecista del mundo, propone promover la modalidad 960, en la que las posiciones de las piezas se sortean antes de cada partida, inutilizando toda clase de estrategias o tácticas que arrancan desde la apertura. “Creo que sería muy interesante porque es muy apropiada para las partidas lentas. Necesitamos mucho tiempo para jugar bien las aperturas", explica Carlsen.

Otros como el excampeón del mundo Vladímir Krámnik proponen la alternativa de eliminar el enroque, algo a lo que el noruego no se opone. Sin embargo, la apuesta principal de Carlsen son los torneos de la modalidad 960 que están triunfando en internet como gran prueba de su éxito, sobre todo para fomentar la práctica de su deporte.

"Dado que no es realista esperar que las partidas lentas tengan éxito en internet, creo que el formato rápido es excelente, porque conserva el sabor de la alta calidad y no dura mucho. Se pueden ver más partidas en cada jornada y por tanto se aumenta la emoción", alega.