El Racing C. Villalbés vence 0-1 en casa del Estudiantil Vista Alegre

Triunfo del Racing C. Villalbés 0-1 sobre el Estudiantil Vista Alegre el pasado encuentro de la Tercera División. El Estudiantil Vista Alegre llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 1-1 en el último duelo celebrado ante el Silva SD. Respecto al equipo visitante, el Racing C. Villalbés no pasó de las tablas con un resultado de 3-3 frente al Deportivo Fabril. Con este resultado, el conjunto estradense es duodécimo al finalizar el encuentro, mientras que el Racing C. Villalbés es cuarto.

El partido comenzó de manera favorable para el Racing C. Villalbés, que inauguró el luminoso por medio de un gol de Bruno en el minuto 37. Con este resultado finalizó la primera mitad del duelo.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda mitad y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 0-1.

El entrenador del Estudiantil dio entrada a Vilas, Eduardo Otero, Jacobo, Freiria y Akisko por Tino, Salgado, Sebas, Amos y Neira, mientras que el Racing C. Villalbés dio luz verde a Sandá, Cuadrado y Garcia, que entraron en sustitución de Javi Varela, Dani Pedrosa y Santi.

En el partido se vieron un total de ocho tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por parte de los locales se mostró tarjeta amarilla a Neira, Oli, Toño Vázquez, Jacobo y Alberto Trapero y tarjeta roja a Alberto Trapero. Por su parte, en el equipo visitante se amonestó con amarilla a Sandá, Verez y Rumbo.

Con este resultado, el Estudiantil se queda con dos puntos, en plaza de playoff de descenso de categoría y el Racing C. Villalbés consigue ocho puntos, en lugar de acceso a la próxima fase de la competición, tras ganar el partido.

La próxima jornada el equipo estradense jugará a domicilio ante el As Pontes, mientras que el Racing C. Villalbés buscará el triunfo en su feudo ante el Fisterra.