Albert Arenas se proclama campeón del mundo de Moto3 y continúa el idilio español con las motos

El piloto español Albert Arenas (KTM) se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Moto3 después de terminar duodécimo en el Gran Premio de Portugal, última cita del Mundial de motociclismo y en la que se ha impuesto su compatriota Raúl Fernández (KTM), y mantener su ventaja al frente de la general tras una emocionantísima última vuelta.

El catalán, al que le valía con terminar mejor que sus dos adversarios por el título, el japonés Ai Ogura (Honda) y el italiano Tony Arbolino (Honda), solo pudo respirar tranquilo tras ver la bandera a cuadros, después de desperdiciar la renta que había atesorado durante gran parte de la carrera.

De hecho, llegó a la última vuelta pisando el verde y con solo cuatro puntos de ventaja sobre el nipón y el transalpino, que con un adelantamiento antes de meta podrían haberle privado del título. Finalmente, Arbolino fue quinto y Ogura octavo, suficiente para celebrar el Mundial y convertirse en el vigésimo primer campeón mundial español.

De esta manera, el equipo de Jorge Martínez 'Aspar' vuelve a coronar a un campeón nueve años después de que lo hiciera por última vez con Nico Terol en 2011. Con ello, el tetracampeón del mundo de motociclismo logra su quinto entorchado para el equipo tras los conquistados por Álvaro Bautista (2006), Gábor Talmácsi (2007), Julián Simón (2009) y el propio Terol.

Mientras, Honda se hizo con el título de Constructores y Leopard Racing con el de Equipos, mientras que Jeremy Alcoba (Honda), tercero este domingo tras Raúl Fernández y el italiano Dennis Foggia (Honda), se ha proclamado 'rookie' del año.

"Un sufrimiento con altibajos"

"Ha sido un sufrimiento con altibajos. Al inicio estaba supercómodo, disfrutando mucho pilotando; luego he empezado a tener algún problema con la goma trasera, me costaba mantenerme encima de la moto con máxima inclinación. Hacia el final he vuelto a retomar el ritmo y he podido coger otra vez a Arbolino y a Binder", señaló en declaraciones a DAZN.

¡ES EL CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆 👏👏👏👏👏 Albert Arenas sufre hasta el final en una carrera de locos y triunfo espectacular de Raúl Fernández. ¡Qué pasada!

Sin embargo, una frenética última vuelta pudo haberle privado incluso del título. "En la última vuelta ha habido un lío muy grande, muchos toques. Al final, hemos estado ahí toda la temporada y en la carrera y hemos dado el máximo. Tengo que asimilarlo aún, pero pienso disfrutar del momento", manifestó.

Por otra parte, el de Girona reconoció que le pasaron "muchas cosas por la cabeza". "Aun no lo creía, he estado muy tranquilo estos días y he intentado no pensarlo mucho. Estoy muy feliz, tengo ganas de ver a todo el mundo y comentar y ver la carrera, aprender de este momento. Han pasado muchísimas cosas. Agradezco a todo el equipo el trabajo que ha hecho, a toda la gente que ha creído. Ayer viví la carrera de Tailandia. Estoy muy feliz", apuntó.