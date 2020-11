Denuncian a un internacional francés de rugby por intentar colocar una multa de velocidad a otro conductor

Por querer ahorrarse 45 euros y pasarse de listo, al internacional francés de rugby XV Gael Fickou ha tenido que pagar diez veces más. El motivo: culpó a otro conductor de una infracción de exceso de velocidad.

Los hechos se remontan a agosto de 2019. El centro exterior de los bleus fue cazado a 81 km/h en una zona limitada a 70 km/h, cerca del pueblo de Saint-Genest-d'Ambière. Iba al volante de un Renault Captur de alquiler, por lo que la consecuente multa llegó a la empresa que se lo alquiló.

Aquí es donde Fickou cometió la mayor infracción: según han demostrado las autoridades, el defensor galo envió una copia de un permiso de conducir de un conductor rumano al que no conoce. Esta triquiñuela no es nueva, ni mucho menos, sino que es una costumbre muy común en este tipo de multas de velocidad. Se estima que se tramitan unos 150 casos de fraude de este tipo al año, por lo que la policía no tardó mucho en denunciar al jugador del Stade Français.

Ahora Fickou tendrá que pagar 450 euros, 10 veces más de lo que le hubiera costado abonar la multa inicialmente, si bien no supondrá ningún problema para él, ya que es el jugador que más cobra del XV francés, con un sueldo estimado de 800.000 euros por temporada.