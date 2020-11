Pol Martin Tiffon consigue la plaza de las semifinales a costa de Javier Barranco Cosano

Pol Martin Tiffon, español venció por 6-3 y 6-4 al tenista español Javier Barranco Cosano, número 315 de la ATP y cabeza de serie número 2, en los cuartos de final del torneo de Villena. Tras este resultado, seguiremos de cerca la trayectoria del jugador en las semifinales del campeonato.

Las estadísticas acerca del partido muestran que el español consiguió quebrar 2 veces el saque a su adversario, tuvo un 56% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 82% de los puntos al saque. En cuanto al jugador español, no pudo quebrar el saque a su oponente ninguna vez, obtuvo un 66% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 59% de los puntos al saque.

Martin Tiffon se verá las caras en las semifinales con el ganador del partido entre el tenista español Carlos Lopez Montagud y el jugador argentino Pedro Cachin.

La celebración del torneo de Villena (ITF Spain F26) tiene lugar entre el 15 y el 22 de noviembre sobre tierra batida exterior. Durante esta competición se presentan un total de 72 jugadores.