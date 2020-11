Previa del partido: el EC Granollers recibe en su feudo al At. Horta

El próximo domingo a las 12:00 se disputará el encuentro de la sexta jornada de la Tercera División, en el cual veremos enfrentarse Granollers y al At. Horta en el Municipal Carrer Girona.

El EC Granollers llega al sexto encuentro con la intención de mejorar su rendimiento en la competición tras haber empatado 2-2 ante el Sants en su último partido.

En el lado de los visitantes, el At. Horta fue derrotado por 1-2 en el último partido que disputó frente al Grama.

En cuanto a los resultados como local, el EC Granollers ha empatado dos veces en dos partidos jugados hasta ahora, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. En el papel de visitante, el At. Horta ha empatado dos veces en sus dos encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Municipal Carrer Girona, obteniendo como resultado una derrota y un empate a favor del EC Granollers. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al At. Horta, pues lo han hecho en las dos últimas ocasiones. El último enfrentamiento entre el Granollers y el At. Horta en este torneo se jugó en noviembre de 2019 y acabó con un marcador de 3-2 a favor del At. Horta.

En referencia a la clasificación de los equipos en la Tercera División, antes de la disputa del encuentro, el EC Granollers está por delante del At. Horta con una diferencia de un punto. El equipo de José Solivelles llega al partido en quinta posición y con seis puntos antes del encuentro. Por su lado, los visitantes se sitúan en séptima posición con cinco puntos.