Previa del partido: el Villarreal C recibe al Vilamarxant

El próximo domingo a las 12:00 se jugará el encuentro de la sexta jornada de la Tercera División, en el cual veremos enfrentarse Villarreal y al Vilamarxant en el Ciudad Deportiva del Villarreal- Miralcamp.

El Villarreal C llega al sexto encuentro con la intención de mejorar sus números en la competición después de haber empatado 0-0 ante el Benicarló en su último partido.

Respecto al cuadro visitante, el Vilamarxant cosechó un empate a cero frente al Acero, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

En cuanto al rendimiento como local, el Villarreal C ha conseguido unas estadísticas de dos empates en dos partidos jugados en su campo, de modo que las visitas al estadio Ciudad Deportiva del Villarreal- Miralcamp no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. A domicilio, el Vilamarxant no logró imponerse en su única cita como visitante en lo que llevamos de competición.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en el feudo del Villarreal C y los resultados son de una victoria para los locales. La última vez que se enfrentaron el Villarreal y el Vilamarxant en esta competición fue en noviembre de 2019 y el partido finalizó con un marcador de 0-2 favorable Villarreal.

En este momento los dos equipos están empatados a cuatro puntos en la tabla de la Tercera División, por lo que el próximo encuentro puede ser una buena oportunidad para deshacer el empate. El equipo local se encuentra en séptimo lugar, mientras que el equipo visitante se sitúa en la octava plaza.