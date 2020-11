Las lágrimas que conmueven a Brasil: dejó el fútbol para cuidar a su madre fallecida y le dedica su gol al volver

Duro y emotivo momento el que se vivió esta semana después del encuentro entre Coritiba y Bahía del Brasileirao, la primera división brasileña, donde el indudable protagonista fue el futbolista del equipo visitante, Zeca. El lateral carioca entró en el minuto 72 y se encargó de anotar el tanto de la victoria.

Sin embargo, su gol cobra mucho más importancia conociendo la historia detrás del jugador. Zeca pidió una excedencia y decidió dejar el fútbol durante dos meses para cuidar de su madre enferma, que terminó falleciendo a la corta edad de 46 años.

Por eso mismo, después de ver puerta anotando un tanto decisivo en el primer partido tras su vuelta al deporte, quiso dedicarle unas palabras a su madre y terminó rompiendo a llorar en un vídeo que conmueve a Brasil.

"EU PODER FAZER ESSE GOL E HOMENAGEÁ-LA É UM HONRA PARA MIM"



Zeca, onde quer que ela esteja, com certeza a sua mãe está bem orgulhosa de você!

Que relato bonito e emocionante do jogador do Bahia! ❤️ pic.twitter.com/FTSt8bHggn — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) November 17, 2020

"Ni siquiera me gusta hablar. Estoy muy feliz por la oportunidad de poder actuar, de ayudar a nuestro grupo a ganar los tres puntos. Estoy conmovido, perdí a mi madre. Fue difícil, muy difícil. No me gusta hablar, era reciente, todavía lo siento en el entrenamiento y la concentración. Ese objetivo era para ella y para toda mi familia, mis amigos. Sé que está en un lugar mejor, del lado de Dios. Sé que ella me está ayudando", comentó entre lágrimas tras el partido.