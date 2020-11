Pep Guardiola renueva con el Manchester City y borra las tentaciones de la carrera electoral del Barça

"El viaje continúa". Así anunciaron desde el Manchester City la continuidad de Pep Guardiola, que acaba así con especulaciones (más deseos que certezas) con que podía volver al Barcelona como una de las bazas de los candidatos a la presidencia. Firma con el conjunto citizen hasta 2023.

El entrenador español aterrizó en 2016 en el Ettihad Stadium y desde entonces ha buscado el mismo sueño: conquistar la Champions League. Como le ocurrió con el Bayern de Múnich, no lo ha logrado.

No obstante, no se puede decir que su etapa en el City sea un fracaso, ni mucho menos. Ha ganado ocho títulos con los 'skyblue' y tiene un ratio de victorias espectacular: ha vencido en 181 de los 245 partidos que ha dirigido, un 73,87%. Es en Europa donde fracasa estrepitosamente, dado que su proyecto está pensado para conquistar el continente y, de momento, desde que salió del Barcelona no lo ha conseguido.

"Desde que llegué al Manchester City me han hecho sentir muy bienvenido en el Club y en la ciudad misma, los jugadores, el personal, la afición, la gente de Manchester y el presidente y propietario. Desde entonces hemos logrado mucho juntos, marcamos goles, ganamos partidos y trofeos, y todos estamos muy orgullosos de ese éxito", destaca Guardiola en el comunicado del club.