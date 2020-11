El legendario Ronnie O'Sullivan trabajó como voluntario en una granja de cerdos durante su año sabático del snooker

La vida de Ronnie O'Sullivan, uno de los mejores jugadores de snooker (como se conoce al billar profesional) de todos los tiempos, da para una o varias películas. Hasta que algún productor se anime, va a contar en una serie documental en 'Eurosport' cómo han sido sus éxitos para alcanzar la cifra de seis campeonatos del mundo.

El galés cuenta en ‘Joy of Six’ algunas de sus intimidades más curiosas, como por ejemplo qué le llevó a pasar un año sabático y a qué se dedicó en aquel entonces. Entre otras cosas, escribió un libro biográfico y trabajó como voluntario en una labor totalmente alejada de los habituales locales donde practica su disciplina. Fue voluntario en una granja de cerdos durante casi dos meses.

"Tengo que ser honesto: ¡fue un infierno!", confiesa en el avance de uno de los capítulos de la serie. "Fue genial porque no había presión, pero cuando estaba ahí cuidando de los cerdos tenías que meterte ahí y apestaba", recuerda, ahora sonriendo por aquellos días.

El motivo para tomar semejante decisión fue para mantenerse activo. "No me levantaba hasta las 11 o las 12 de la mañana, me estaba volviendo súper perezoso. Pensé que necesitaba un trabajo de voluntario, porque no quería un trabajo remunerado en el que me dijeran qué hacer. Al menos tenía la opción de decir que no lo hago. Pero eso no va conmigo, si digo que haré algo, lo haré", confiesa.

'The Rocket' tiene una historia personal durísima, marcada por el alcoholismo y la depresión. Sin embargo, lo ha superado enfocándose en el snooker, donde se ha convertido en toda una leyenda con una carrera de más de 28 años, y que no tiene visos de acabar pronto.