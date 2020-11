David Broncano es humillado por la jugadora de tenis de mesa María Xiao con un puntazo: "Ya me estaba yendo a casa"

En su vuelta a los deportes menos conocidos como foco de sus entrevistas, David Broncano recibió en La Resistenciaa Álvaro Robles y María Xiao, dos de los mejores jugadores de tenis de mesa de España.

Tanto el subcampeón del mundo en dobles de 2019 como la seis veces campeona de España (tres en individual y tres en dobles) demostraron su sentido del humor con el presentador jienense, que además presumió de ser un gran practicante de este deporte.

Para demostrarlo, montaron en el plató-trastero del Teatro Arlequín de Madrid una mesa para jugar. Muy ufano, Broncano retó a Xiao a un partido... y tardó muy poco en comprobar que no es tan bueno como creía.

En el segundo punto de partido, la jugadora de ascendencia china le devolvió una bola que para cualquier practicante de ping-pong habría sido punto fijo. Broncano ni se lo creía: "Yo, por experiencia, ese punto no me lo devuelve nadie. Ya me estaba yendo a casa". "Eso ha sido un jaque mate, ¿no?", replicaba entre risas la tenista.

Durante la entrevista, Broncano demostró que sabe de tenis de mesa, ya que le hizo preguntas concretas a Xiao, con datos reales. Los padres de María eran jugadores profesionales, pero en China, al haber tantos profesionales de esta disciplina, no podían triunfar y por eso vinieron a España.

"En chicas, por ejemplo, desde 1971 sólo han ganado jugadoras chinas", recordó Broncano. "La selección china es increíblemente potente, pero en el resto de países hay muchos jugadores con ascendencia china que se nacionalizan. El jugador 32 de China es el número 1 de otro país", explicó.

María relató que fueron sus padres, precisamente, los que le fomentaron que practicara este deporte. "Iba con ellos (sus padres) a los entrenamientos, como recogepelotas, y luego a los 5 años empecé a jugar. A mi no me gustaba al principio. Ahora sí", relató.

Los calzoncillos de Robles

Álvaro Robles, por su parte, le hizo un regalo muy peculiar a Broncano. Además de una pala para que juegue al tenis de mesa, en la misma caja de la sorpresa, había unos calzoncillos, pero no unos cualquiera: los que llevaba cuando se proclamó subcampeón del mundo.

"Es de las cosas más guarras que me han dicho", dijo el presentador ntre risas.