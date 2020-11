Pedri desata polémicas internas en el Real Madrid: no se explican por qué se le rechazó

Pedri es uno de los jugadores que más ha destacado en estos primeros meses de la temporada, siendo un jugador que pese a su corta edad, ya ha hecho gala de varios destellos de calidad con un fútbol alegre y dinámico. Unas características que llaman aún más la atención si se habla de un futbolista que todavía no ha cumplido los 18 años.

Por eso mismo, en el Real Madrid se tiran de los pelos, después de que el propio Pedri haya admitido que hizo las pruebas para entrar en las categorías inferiores del equipo blanco. "Fui una semana de entrenamientos, y al final me dijeron que no tenía el nivel. Me quedé un poco 'jodido' pensando que era una pena", recordó el centrocampista en una entrevista en 'El Larguero'.

Algo debieron de ver en el canario que no convenció a los encargados de selección y decidieron desechar su fichaje, y eso es precisamente eso es lo que quieren saber en el Real Madrid. Según ha informado el mismo medio, JoséÁngel Sánchez, director general del club, estuvo indagando tras las declaraciones de Pedri por qué no se le fichó años más tarde, cuando el Madrid ya tenía informes positivos sobre el jugador.

Para más inri, el azulgrana sacó pecho de no haber pasado aquellas pruebas en las que estuvo condicionado por el temporal de nieve que sufrió la capital en 2018. "Al que decidió que no valía para el Madrid le doy las gracias porque estoy en el club que amo", incidió durante la entrevista. Dos años después, en el Camp Nou se frotan las manos con la joya que tienen entre manos.