Las 'Guerreras', con la novedad de Campos, afrontan la Euro 2020 con el bloque de la plata mundial

La principal novedad de la lista, que conserva la columna vertebral del equipo con hasta 12 subcampeonas del mundo, es la lateral zurda Carmen Campos, que regresa a las 'Guerreras' como máxima goleadora en la liga francesa.

"Es una jugadora con la que hemos trabajado mucho tiempo; es completa, con un carácter fuerte, que no nos genera ningún tipo de duda y que ante esta responsabilidad lo va a hacer bien, se va a sentir cómoda", aseguró Carlos Viver sobre Campos.

Junto a Carmen Campos, destaca la entrada de dos pivotes jóvenes que se estrenarán en una gran cita europea; Kaba Gassama y Lysa Tchaptchet. Kaba Gassama debutó con España de la mano de Carlos Viver, en marzo de 2017 ante Rumanía, y Tchaptchet ya estuvo en el combinado en la pasada concentración de septiembre.

"Tanto Lysa como Kaba son jugadoras jóvenes, han participado en actividades del Proyecto 2021 y están completando una gran temporada. Tuvimos a ambas en la última actividad de septiembre y lo hicieron muy bien, pensamos que es la mejor configuración que podemos llevar en estos momentos", aseguró el técnico español.

Por contra, Viver no podrá contar con Alexandrina Barbosa, que deberá permanecer 6 meses de baja por una rotura del ligamento cruzado en su rodilla izquierda. "En un grupo tan compacto, una baja siempre afecta, pero 'Shandy' es una jugadora muy especial, tanto para el sistema de ataque como de defensa, con mucha experiencia y siempre nos ha dado un gran rendimiento y salto de calidad", lamentó.

La convocatoria de 16 jugadoras es la siguiente: Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria) y Mercedes Castellanos (Rincón Fertilidad Málaga) en la portería; Silvia Arderius (Rincón Fertilidad Málaga), Alicia Fernández (Ramnicu Valcea) y Nerea Pena (Team Esbjerg) como centrales; Almudena Rodríguez (CS Gloria Bistrita) y Mireya González (Ramnicu Valcea) en el lateral derecho; Lara González (ES Besançon) y Carmen Campos (JDA Dijon) en el lateral izquierdo.

Como extremo izquierdo van Jénnifer Gutiérrez (Borussia Dortmund) y Soledad López (Rincón Fertilidad Málaga), con Carmen Martín (CSM Bucuresti) y Marta López (Ramnicu Valcea) en el extremo derecho. Y, como pivote, Ainhoa Hernández (Zubileta Evolution Zuazo), Lysa Tchaptchet (Elche Visitelche.com) y Kaba Gassama (Nantes Atlantique).

Con este grupo, las 'Guerreras' afrontan una hoja de ruta que se inicia el próximo lunes, 23 de noviembre, en Torrelavega, en el marco del XXIV Torneo Internacional de España ante Brasil y Polonia.

"Todas las selecciones llegaremos en las mismas condiciones y lo que estamos viviendo nos está pasando factura a todos, no debemos poner ningún tipo de excusa. Tenemos que tener una actitud positiva y no debemos poner ningún tipo de excusa en si hemos trabajado más o menos juntas, no creo que haya mucha diferencia entre nosotros y el resto de equipos", argumentó.