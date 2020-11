Miguel Lozano, subcampeón del mundo de apnea, ayuda a los pacientes de EPOC: "Te enseña a respirar eficientemente"

La mayor obviedad para los seres vivos es que necesitan respirar, algo que en este 2020 se ha convertido en todo un reto para millones de personas en todo el mundo. El intercambio de dióxido de carbono a oxígeno en los pulmones es un proceso automático, en el que nadie piensa hasta que no puede hacerlo.

Una de las afecciones pulmonares que más personas padecen es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la temida EPOC, que afecta a 2,9 millones de personas en España. Es la cuarta causa de muerte, por encima del cáncer de pulmón. Entre los métodos para combatirla se encuentra, cómo no, hacer deporte.

Con motivo del Día Mundial de la EPOC, el 18 de noviembre, y para concienciar sobre ella, dos deportistas de primer nivel han participado en la serie documental 'Respira' dentro de la campaña “Pulmón Sano – Futuro Sano”, de la compañía farmacéutica GSK. Se trata de Saúl Craviotto, campeón olímpico en piragüismo y referente en su deporte, y Miguel Lozano, apneísta profesional y subcampeón del mundo en las disciplinas de peso constante sin aletas e inmersión libre, participan en los cuatro capítulos, que se estrenarán semanalmente en su web.

🫁 Ayer presentamos nuestro documental 'Respira', un documental con el objetivo de sensibilizar sobre la #epoc y concienciar a la población acerca de la importancia del cuidado de los pulmones. ¡No te lo pierdas! #DíaMundialEpoc#CuidaTusPulmones#PulmónSanoFuturoSanopic.twitter.com/s9KSzcLF9M — GSK España (@GSK_ES) November 18, 2020

Pocos mejor que Miguel Lozano (Montgat, Barcelona, 1979) para tomar conciencia de la importancia de cuidar la respiración. Es la gran necesidad que tiene su disciplina: saber cómo gestionar de manera eficiente cuándo y cómo usar el consumo de oxígeno.

Su experiencia deportiva le ha llevado a colaborar durante años con la Asociación de Pacientes de EPOC, no sólo dando charlas sino ayudándoles desde la práctica y con sus conocimientos a mejorar su situación.

"Yo de pequeño tenía asma. Ahora con el Covid... Siempre la apnea te enseña a respirar correctamente para hacerlo más eficientemente. Entiendo y empatizo mucho con personas que pierden la respiración de forma involuntaria, porque yo lo hago de manera voluntaria", explica.

Conseguir ese control de la respiración requiere un entrenamiento mental y físico serio, algo que los afectados por enfermedades pulmonares pueden aprender de él. "La apnea tiene una parte deportiva y otra terapéutica. No sólo a nivel de ansiedad, relajación y gestión emocional, sino a nivel preventivo y médico. Nosotros les ayudamos desde nuestro conocimiento como apneístas desde la práctica y la ciencia, porque a nosotros nos han ayudado neumólogos, fisiólogos... para mejorar nuestro rendimiento y bucear más profundos y seguros. Nos han llevado a desarrollar técnicas de flexibilidad diafragmática, pectoral, clavicular no sólo para mejorar la profundidad y técnicamente compensar los riesgos, sino también para adaptarnos a mucha presión", relata.

"Nosotros les ayudamos desde nuestro conocimiento como apneístas desde la práctica y la ciencia, porque a nosotros nos han ayudado neumólogos, fisiólogos..."

La ayuda general tiene un foco principal: ayudarles a tener calidad de vida. "Adaptándonos a su dificultad, haciendo ejercicios de respiración, les ayudamos a que ganen flexibilidad y conciencia, y que de una manera funcional los pulmones y músculos tengan una mayor flexibilidad y ganen calidad de vida, que es lo principal. Son pacientes, dicho por sus propias palabras, que se mueven muy poco, en los que la familia los sobreprotege de alguna manera y dejan de tener mucha movilidad, que a su vez agrava su enfermedad", analiza.

Respiración por fases, la clave de la apnea deportiva

Miguel Lozano ha llegado a bajar hasta los 122 metros de profundidad en inmersión libre. Lo hizo en 2015, en el campeonato Caribean Cup en Roatán (Honduras), gracias a sus técnicas de control de la respiración, donde la parte mental es clave.

"La percepción de las ganas de respirar es muy subjetiva. Para ti puede ser algo muy duro, pero para mi está normalizado. Voy por fases: sé cuándo tengo contracciones diafragmáticas más duras, más blandas... En el momento más agónico, en los que parece que no vas a llegar, tienes que abstraerte totalmente, apartar todos los pensamientos negativos, poner lo que llamamos cortafuegos y concentrarte en lo único importante que es el consumo de oxígeno, por tanto la técnica y el movimiento. Cuando focalizas en el aleteo, posición, ritmo... Mediante el conocimiento y la experiencia de muchos años eres capaz de hacerlo", relata.

De todas las disciplinas de la apnea, Lozano es experto en disciplinas de profundidad: bajar todo lo posible en el mar. Es una de las más difíciles, pero también una de las más espectaculares. No obstante, se suele comenzar en disciplinas estáticas o de movimiento en piscina, al ser un entorno controlado y con menos riesgo. En este sentido, el aspecto emocional para entrenar es clave. "En el mar entra en juego este factor, porque cuanto más bajas, tu instinto te dice que más vas a tardar en subir. Trabajamos el movimiento, la concentración y la gestión del consumo...", analiza.

La seguridad, la técnica y el conocimiento son claves para empezar la práctica de todas las disciplinas deportivas, sea apnea o pesca submarina, en la que mueren entre 30 y 40 personas al año. La seguridad, la técnica y el conocimiento son claves para empezar la práctica de todas las disciplinas deportivas, sea apnea o pesca submarina, en la que mueren entre 30 y 40 personas al año.

Pero, ¿cómo pasó de ser un aficionado al buceo a un apneísta profesional? La culpa la tiene su pasión por el mar, que le vino aumentada gracias a sus viajes por todo el mundo. "Descubrí otros mares, otras culturas... Despertó esa curiosidad que tenía, y pensé en tecnificarlo. Cuando empecé a entrenar, me di cuenta que era lo que me apasionaba. Me fui a vivir a Egipto, al sudeste asiático, a Canarias... donde estuviera cerca del mar. Es lo que haría un alpinista: si quiere entrenarse, se iría al Nepal o donde pueda entrenar todos los días del año", pone de ejemplo.

Un deporte para mayores que domina un ruso

La edad no es un problema para la práctica de este deporte, ya que la élite se encuentra por encima de los 30 años, incluso hasta los 45 años. El ruso Alexey Molchanov, que está considerado como el mejor apneísta del mundo, tiene actualmente 33 y fue él quien le arrebató a Lozano el récord del mundo por sólo dos metros.

"Alexey lleva 15 o 20 años haciendo apnea, tiene una mentalidad muy buena y técnicamente es muy fino. Además, es un portento físico. Es muy completo en todas las disciplinas, pero cada vez se está haciendo más específico en una disciplina. Él baja 125 metros y yo bajo 122: las distancias en esas profundidades son mínimas", presume Lozano.

No obstante, aunque es una disciplina apasionante, no está exenta de riesgos. Sobre todo por falta de conocimiento y entrenamiento previo, lo que hace que muchos padres se muestren reticentes para permitir a sus hijos que lo hagan. "Si el niño tiene pasión por eso y le gusta, lo mejor es acompañarle, aunque te dé miedo. Es normal tenerlo, yo tengo hijos e intento luchar con ese instinto. Si lo va a hacer de todas formas, que lo haga lo mejor posible, con los mejores profesionales y la mayor seguridad", recomienda Lozano, y pone como ejemplo lo que ocurre en otros deportes acuáticos con menos control.

"Se lo digo a muchos padres, no sólo que se quieran dedicar a la apnea, sino por ejemplo a la pesca submarina. Cada año mueren entre 30 y 40 pescadores submarinos y nadie dice nada. En cambio, apneístas no mueren prácticamente ninguno. En ambos casos se necesita conocimiento, técnica y seguridad. Si no sabe esto, está incurriendo en riesgos que ni siquiera los conoce", advierte y remata con una sentencia: "La ignorancia provoca dos cosas: reducir el rendimiento y posibilidad de tener un accidente".