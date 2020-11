Sigue en directo el España vs Alemania

La selección española de fútbol buscará este martes (20.45 horas/La1) su clasificación para la 'Final a Cuatro' de la segunda edición de la Liga de Naciones, un billete que pasa única y exclusivamente por imponerse en La Cartuja de Sevilla a Alemania, rival ante el que pretende zanjar dudas y debates.

España no pudo defender su liderato de grupo en St Jakob Park, donde un gol en el descuento del partido de Gerard Moreno salvó un punto, pero que tampoco cambiaba la necesidad de la 'Roja' para el choque ante la tetracampeona del mundo, que no falló en casa ante Ucrania para ponerse con un punto y poder manejar también el escenario del empate para acabar primera. Sólo la victoria les sirve a los de Luis Enrique para acceder a la Final Four.