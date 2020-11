Los límites salariales de LaLiga: el Real Madrid puede gastar más que 10 equipos de Primera División juntos

LaLiga ha hecho públicas las cuentas de los equipos que tiene adscritos en Primera y Segunda División, una vez presentados los balances de cada uno. Más allá de la transparencia que ello implica para sus abonados y aficionados, la patronal del fútbol español se sirve de estas para establecer los límites salariales de cada club, o lo que es lo mismo, cuánto se pueden gastar los equipos en sueldos para confeccionar sus plantillas.

Además de para cumplir el 'fair play' financiero que obliga la UEFA y la FIFA, los equipos deben tener saneadas sus cuentas para no endeudarse fichando jugadores a los que no podría pagar. En un año tan complicado como este, todos han visto reducidos sus límites salariales, aunque no por igual.

En cifras porcentuales, según ha explicado Javier Tebas, los 20 clubes de Primera han pasado de poder gastar en salarios 2.847 millones de euros a 2.333 millones en esta campaña, una reducción de 514 millones de euros, un 18% menos.

Uno de los más perjudicados es el FC Barcelona. De un presupuesto para sueldos de 656.429.000 euros en la temporada pasada, han pasado a tener 382.717.000, casi 275 millones menos. También el Real Madrid ha perdido margen: de 641.049.000 en la 2019/20, cae hasta los 468.529.000, pero no llega a una sangría tan grande como la culé: 'sólo' unos 173 millones.

Porcentualmente, el límite salarial del Barcelona cae un 43% y el del Real Madrid, un 25%. Eso implica que el conjunto blanco rebase al blaugrana como el equipo que más puede gastar en salarios de LaLiga. El equipo presidido por Florentino Pérez tiene casi 80 millones más de margen que los blaugrana, pero también más que 10 equipos de Primera juntos: sumando el coste salarial de Granada, Getafe, Valladolid, Osasuna, Eibar, Alavés, Cádiz, Levante, Huesca y Elche rebasan por poco los 440 millones.

El Real Madrid es el club de Primera División que más puede gastar en sueldos: 468.529.000 euros

Las cuentas presentadas por Josep María Bartomeu antes de dimitir ya demostraron que el Barcelona había sufrido unas ingentes pérdidas, lo que obligó a negociar con sus jugadores una bajada de sueldo que, a día de hoy, aún no han llegado a pactar con toda la plantilla.

Esta cuestión es menor, ni mucho menos. A menor margen de salarios, menos puede fichar, lo que puede provocar que algún equipo no pueda fichar a nadie o sólo se pueda reforzar con cesiones siempre que el coste recaiga sobre el equipo del que el futbolista en cuestión sea dueño.

Límites salariales de Primera División en la temporada 2020/21