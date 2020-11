Nicklas Bendtner destapa sus secretos en la Juventus: "Me encontré a Pirlo y Buffon fumando en los baños"

Nicklas Bendtner ha vuelto a dejar unas jugosas declaraciones en BBC 5 Live, donde habló sobre su etapa en la Juventus, donde jugó cedido durante la temporada 2012/2013, pero apenas participó en nueve encuentros. Tras su primera aventura en el fútbol italiano, el delantero quedó sorprendido por las "tradiciones" del vestuario y que ha querido compartir varios años después.

Su aventura en Turín empezó de la manera más increíble para un jugador recién salido de la disciplina del Arsenal. "No podía encontrar a los compañeros y estaban diez o doce en el baño hablando disfrutando del café y la compañía y fumando", explicó, admitiendo más tarde que tanto Buffon como Pirlo estuvieron presentes. "Fue algo increíble y me hizo sentir que lo iba a disfrutar porque me subí al tren bastante rápido", contó.

Una reacción igual de sorprendente que vaticinaba el personaje que iba a ser el danés. Sin embargo, reconoce que poco hay que reprocharles a las dos leyendas italianas, que más allá de sus supuestos vicios, han estado en la élite del fútbol mundial durante varios años.

"Qué puedes decir de ellos si miras sus carreras y lo profesionales que han sido. Fue realmente sorprendente con ellos porque el profesionalismo que muestran sobre el terreno de juego y la camaradería estaban a otro nivel, por lo que nadie pensó en nada de fumar", admitió.

A raíz de ello, quiso defender a un habitual de la polémica, Balotelli, quien ha sido criticado muchas veces por su vida extradeportiva, algo que Bendtner ya ve normal en Italia. "Es gracioso porque recuerdan cuando Mario llegó a Inglaterra y todo el mundo comentaba que fumaba en los servicios. Se convirtió en una historia tremenda en los periódicos: un jugador fumando", recordó

"En cada club que he jugado, los jugadores han fumado. Era algo más que habitual en Italia, y mucho más que puntual en Inglaterra, era mucho más normal en Italia sin embargo", concluye el danés.