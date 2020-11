El Once Caldas se lleva el triunfo después de ganar 2-3 al Deportes Tolima

El Deportes Tolima y el Once Caldas finalizaron su participación en el Torneo de Apertura de Colombia con un marcador de 2-3 y una victoria para el cuadro caldense. El Deportes Tolima llegó con el ánimo de retornar al camino de la victoria tras sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior frente al Santa Fe. Por parte del equipo visitante, el Once Caldas cayó derrotado por 2-1 en el último partido que disputó ante el Deportivo Pasto. Tras el partido celebrado este lunes el equipo local se quedó en segundo lugar, mientras que el Once Caldas es undécimo al finalizar el partido.

El primer equipo en marcar fue el equipo ibaguereño, que estrenó el luminoso gracias al gol de Castrillón en el minuto 12. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo local a través de un gol de Mosquera a los 20 minutos, permitiendo el 2-0. No obstante, el conjunto visitante en el minuto 38 se aproximó en el marcador con un tanto desde el punto de penalti de Moreno, acabando la primera parte con el resultado de 2-1.

Tras el descanso llegó el gol para el conjunto caldense, que consiguió el empate mediante un gol de Clavijo en el minuto 66. Anotó otra vez el Once Caldas, que cambió las tornas en el marcador consiguiendo el 2-3 gracias a un gol de Rojas en los últimos minutos de partido, concretamente en el 93, terminando de esta manera el enfrentamiento con un resultado de 2-3 en el marcador.

En el capítulo de los cambios, los jugadores del Deportes Tolima que entraron al partido fueron Pestaña, Marulanda, Balanta, Hernandez y Perez en sustitución de Albornoz, Castrillón, Banguero, Miranda y Nieto, mientras que los cambios del Once Caldas fueron Ferrín y Galli, que entraron para reemplazar a García y Pájaro.

El árbitro mostró un total de cuatro tarjetas: una amarillas al Deportes Tolima (Narvaez) y dos al Once Caldas (Mejía y Pájaro). Además, hubo una tarjeta roja, concretamente a Narvaez (2 amarillas) por parte del equipo local.

El Deportes Tolima ocupó el segundo puesto en la tabla clasificatoria con 37 puntos, en plaza de acceso a la siguiente fase del campeonato, después de la disputa del presente partido de la última jornada del Torneo de Apertura de Colombia, mientras que el Once Caldas se situó en undécima posición con 29 puntos, en lugar de acceso a la Liguilla Sudamericana.