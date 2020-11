Previa del encuentro: Racing C. Villalbés - Deportivo Fabril

El próximo domingo a las 16:15 se disputará el partido de la quinta jornada de la Tercera División, el cual medirá Racing C. Villalbés y al Deportivo Fabril en el Municipal A Magdalena.

El Racing C. Villalbés llega a la quinta jornada con las ganas de recuperar puntos después de perder el último encuentro frente al Bergantiños por un marcador de 3-1.

En el lado de los visitantes, el Deportivo Fabril sufrió una derrota ante el CSD Arzua en el último partido (0-1).

Como local, el Racing C. Villalbés supo defender su portería en su único encuentro disputado en casa en la Tercera División. En el papel de visitante, el Deportivo Fabril tiene un balance de dos empates en dos encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Municipal A Magdalena, de hecho, los números muestran cuatro victorias y un empate a favor del Racing C. Villalbés. Además, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Deportivo Fabril, pues lo han hecho en las cuatro últimas ocasiones. El último enfrentamiento entre el Racing C. Villalbés y el Deportivo Fabril en esta competición se jugó en diciembre de 2019 y acabó con un marcador de 0-1 a favor del Racing C. Villalbés.

Actualmente, entre el Racing C. Villalbés y el Deportivo Fabril existe una diferencia de un punto en la clasificación. El equipo de Simón se sitúa en el séptimo lugar con cuatro puntos en su casillero. Por su parte, el Deportivo Fabril cuenta con cinco puntos y ocupa el cuarto puesto en la competición.