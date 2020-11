El tenista Jannik Sinner le arrebata la plaza de la final al tenista Adrian Mannarino

Jannik Sinner, italiano, número 44 de la ATP, cumplió las previsiones al vencer en las semifinales del torneo ATP 250 de Sofía en una hora y treinta y dos minutos por 6-3 y 7-5 a Adrian Mannarino, tenista francés, número 35 de la ATP y cabeza de serie número 5. Con este resultado, podremos seguir viendo al vencedor del partido en la final del torneo ATP 250 de Sofía.

Las estadísticas acerca del partido muestran que el italiano logró quebrar el saque a su contrincante 2 veces, obtuvo un 52% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 68% de los puntos al saque. En cuanto al jugador francés, no consiguió quebrar el saque ninguna vez, tuvo un 75% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 67% de los puntos al saque.

Durante la final el italiano jugará contra el vencedor del partido entre el tenista canadiense Vasek Pospisil y el jugador francés Richard Gasquet.

El torneo ATP Sofía tiene lugar sobre pista dura a cubierto y durante el transcurso del mismo se enfrentan un total de 37 jugadores. La fase final está compuesta por 28 jugadores entre aquellos clasificados directamente, los que logran ganar la fase previa de calificación y los que vienen invitados. Asimismo, su celebración se produce del 7 al 14 de noviembre en Sofía.