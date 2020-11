Casillas: "La suerte es que el infarto me ocurrió en el entrenamiento y no en la calle"

Iker Casillas participó este viernes en el V Congreso Nacional contra la Muerte Súbita. Una serie de charlas realizadas de forma telemática en las que el portero habló de su experiencia, el infarto que sufrió en mayo de 2019.

"La gran suerte es que me ocurrió en el campo de entrenamiento y no en la calle o en casa. Desde que me caí al suelo hasta que me hicieron el catéter solo pasaron 40 minutos", contó.

En cuanto a cómo era su vida los días posteriores a salir del hospital, Casillas confiesa que tenía miedo: "Al principio vivía con más miedo y temor, sobre todo los primeros meses. De la noche al día no puedes andar ni 100 metros sin tener sensación de ahogo. Se siente una frustración enorme, sobre todo cuando estás acostumbrado a ejercicios físicos exigentes", explica.

Aunque, pese a que la vida no es la misma que antes, Casillas va sintiéndose mucho mejor: "Ahora sigo con mis revisiones cardiológicas y cuidando la alimentación, hábitos saludables y asentando las bases para poder estar bien. Poco a poco he empezado a hacer ejercicio, no me encuentro tan bien como antes, pero, con el paso del tiempo, espero poder estar igual", añadió.