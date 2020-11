Previa del partido: el Plus Ultra recibe al Real Murcia B

El próximo domingo a las 11:00 se jugará el partido de la quinta jornada de la Tercera División, en el cual veremos disputarse la victoria Plus Ultra y al Real Murcia en el Municipal Llano de Brujas.

El Plus Ultra afronta con ganas de recuperar puntos en el encuentro que corresponde a la quinta jornada después de sufrir una derrota contra El Palmar en el encuentro anterior por un resultado de 1-5.

Respecto a los visitantes, el Real Murcia B se impuso al CD Bullense por 1-0 durante su último encuentro de la competición, con un tanto de Domi.

En cuanto al rendimiento como local, el Plus Ultra ha logrado un balance de dos derrotas en dos partidos jugados en su estadio, de modo que se muestra como un equipo débil en casa, donde los visitantes tienen más posibilidades de las esperadas. En el papel de visitante, el Real Murcia B firmó un empate en su único compromiso como visitante de lo que llevamos de competición.

Con anterioridad, han existido otros enfrentamientos en casa del Plus Ultra y los resultados son de dos victorias y cuatro derrotas para los locales. A su vez, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del Plus Ultra, pues han ganado ya dos encuentros a domicilio. El último enfrentamiento entre el Plus Ultra y el Real Murcia en este torneo se disputó en noviembre de 2019 y concluyó con un resultado de 4-0 para los visitantes.

Actualmente, entre el Plus Ultra y el Real Murcia B existe una diferencia de tres puntos en la clasificación. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el décimo lugar con un punto en la clasificación. Por su parte, el Real Murcia B tiene cuatro puntos y ocupa la cuarta posición en la clasificación.