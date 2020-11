Marc Márquez se plantea volver a pasar por quirófano y está en peligro que dispute la temporada 2021

Iba a ser poco más de una semana, se acabó convirtiendo en un mes, se complicó hasta un plazo de dos o tres y al final puede ser casi un año. La lesión de Marc Márquez que ya le ha obligado a no disputar ni una carrera de 2020 se está alargando muchísimo más de lo esperado, y el dolor no acaba de remitir.

Aunque Márquez ya hace bicicleta y está intentando mantenerse en forma, según confirman desde su entorno, aún no ha sido capaz de subirse a una moto desde que, en julio, se cayese en Jerez. "Poco a poco, no podemos correr más de lo debido", afirman a este periódico.

La situación ha derivado en que Márquez está tanteando varias opiniones médicas, y no descarta nada, incluido pasar por quirófano de nuevo. Si decidiese volver a operarse, el tiempo estimado de baja para estar al 100% puede ser de unos seis meses, lo que provocaría una baja muy sensible e inasumible para Honda. Tanto, que ya han empezado a plantearse una alternativa, en caso de que su piloto líder no esté listo.

Actualmente hay pilotos en el mercado muy apetecibles, con Andrea Dovizioso a la cabeza. El italiano se ha quedado sin hueco en Ducati y no ha conseguido hueco en otro equipo, por lo que se ha resignado a un año sabático. Desde 'La Gazzetta dello Sport' apuntan a que es el primer candidato para el Repsol Honda en caso de que Márquez se opere.

Por su parte, Emilio Alzamora, representante de Márquez y campeón de 125cc en 1999, no se ha mordido la lengua. "En Austria el equipo fue claro. Dijo que era una lesión que su tiempo era de dos o tres meses y Marc no está todavía para subirse a la moto. La recuperación está yendo más lenta de lo normal, porque desde un inicio no se hicieron las cosas bien", ha dicho en AS.