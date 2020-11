Amunike quiere entrenar en España: "Es frustrante que los africanos no seamos considerados"

Emmanuel Amunike está intentando labrarse una carrera como entrenador, pero se lamenta de que en España le cierren las puertas una y otra vez. El que fuera jugador del FC Barcelona junto a Luis Enrique o Pep Guardiola, dos grandes técnicos que acabaron dirigiendo el banquillo culé, no goza de oportunidades en el país donde disputó buena parte de su carrera y eso que ha hecho ya varias entrevistas.

No es un novato, ni mucho menos, ya que ha llegado a ser seleccionador absoluto de Tanzania, a quien dirigió en la Copa de África de 2019, y de la sub17 de su Nigeria natal, con quien ganó el Mundial de Chile, pero a él le gustaría coger un equipo español, y no logra llegar ni siquiera a la puerta.

"Es frustrante y decepcionante que después de haber jugado aquí y haberme formado como entrenador en España, los africanos no seamos considerados para poder entrenar en el país", critica en una entrevista a BBC World. "Pasaban mis solicitudes por alto y nunca me citaron para ninguna entrevista", se lamenta.

Un equipo de Segunda preguntó por él, pero no llegó a cuajar. "Se interesó bastante por mí a través de un agente, pero aunque jugué en España, me haya formado aquí y haya ganado el Mundial, no fue suficiente para que confiaran en mí", insistió al respecto.

Amunike vive en España actualmente y tiene a su familia bien asentada aquí, pero no se cierra las puertas a salir. "Solo puedo seguir llamando a diferentes puertas de manera educada y pensando en positivo, en que un día se me abrirán. No quiero un papel simbólico, quiero igualdad de oportunidades con el resto de entrenadores. El próximo trabajo podría surgir en España o en otro lugar. Solo puedo seguir siendo optimista y que el objetivo de entrenar en España se cumpla", se resigna.