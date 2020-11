Shymanovich y Avanesyan se hacen con la plaza de las semifinales a costa de Ulyashchenko y Kwong

La bielorrusa Iryna Shymanovich, número 458 de la WTA y la jugadora rusa Elina Avanesyan acabaron venciendo 1-0 durante los cuartos de final del torneo de Sharm El Sheikh ya que sus rivales, la tenista estadounidense Anna Ulyashchenko y a la jugadora canadiense Louise Kwong tuvieron que retirarse. Tras este resultado, veremos a las vencedoras del partido en la siguiente fase del torneo de Sharm El Sheikh, las semifinales.

Las estadísticas reflejan que Shymanovich y Avanesyan, las ganadoras, lograron quebrar el saque en una ocasión, mientras que la pareja derrotada, en cambio, no logró romper el saque a sus contrincantes. Por último, en relación a las penalizaciones, las jugadoras vencedoras no cometieron ninguna doble falta y las jugadoras eliminadas no hicieron ninguna doble falta.

En las semifinales, las ganadoras se verán las caras con las vencedoras del partido que enfrentará a Lamis Alhussein Abdel Aziz y Anastasia Zolotareva contra Federica Prati y Anna Siskova.

El torneo ITF Egypt 23A tiene lugar sobre pista dura exterior y en él participan un total de 16 parejas. Asimismo, se celebra entre el 10 y el 14 de noviembre en Sharm El Sheikh.