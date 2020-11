El tenista Christian Langmo logra clasificarse para los cuartos de final a costa del tenista Kelsey Stevenson

Christian Langmo, estadounidense cumplió las previsiones al vencer por 7(7)-6(5) y 6-1 en una hora y dieciséis minutos al canadiense Kelsey Stevenson en los octavos de final del torneo de Sharm El Sheikh. Con este resultado, Langmo se hace con el puesto para los cuartos de final del torneo de Sharm El Sheikh.

El tenista canadiense no pudo romper el saque a su adversario ninguna vez, mientras que el jugador estadounidense lo hizo en 2 ocasiones. Asimismo, el estadounidense tuvo un 65% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 74% de los puntos al saque, mientras que su rival logró un 76% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 72% de los puntos al saque.

En los cuartos de final, Langmo se enfrentará al vencedor del partido entre el jugador suizo Jeffrey von Der Schulenburg y el tenista ruso Bogdan Bobrov.

La celebración del torneo de Sharm El Sheikh (ITF Egypt F30) se produce desde el 8 hasta el 15 de noviembre sobre pista dura exterior. En el torneo se presentan un total de 80 tenistas.