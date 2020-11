Un hincha le pide a un futbolista que le tire los tejos a su novia para ver si es fiel y este le da una respuesta ejemplar

En el mundo del fútbol es habitual que los aficionados quieran obtener de sus jugadores admirados autógrafos, fotos o, desde que las redes sociales se instalaron en nuestras vidas, una respuesta o interacción. Pero el hincha este hincha argentino fue más allá.

El joven jugador Matías Di Maio, que militó en Belgrano y ahora está en el Atlético Peñarol de la división amateur, recibió una insólita petición en su cuenta de Twitter.

"Hola bro, ¿cómo andas? Te quería pedir un favor, sé que no es común que te hablen por esto, pero tengo una duda y capaz vos me puedes ayudar", comenzaba el mensaje del fan.

"Vi tu perfil y vi que mi novia te pone me gusta. No es Romina Malaspina, pero la quiero. Vos sos un pibe re facha (de buen aspecto) y tienes banda de me gustas y de minas (mujeres) que están buenas", continuaba.

Tras exponer la situación, el aficionado pasaba a la acción y le pedía al jugador que le "tirara la onda" para ver si ella " se presta", con el objetivo de comprobar, en palabras del hincha, "si todavía hay mujeres que valgan la pena".

La ejemplar respuesta de Di Maio

El joven jugador fue directo en su respuesta: ""Yo no sé quién esos, no sé quién es tu novia, pero de buena onda te puedo decir que no es bueno esto que hacés. Si de verdad la querés como decís, ¿por qué desconfías? ¿Vos no le ponés me gusta a ninguna chica? Vamos, loco, arriba esa autoestima".

"Si estás pensando mal, hablá con ella mejor. Las redes sociales se prestan para eso, no les des bola. Si no, nunca vasa estar de novio, ni vas a poder confiar en nadie", escribía el futbolista según recoge Olé, aunque finalmente gran parte de la conversación fue borrada.