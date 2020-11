Zvonareva y Dabrowski consiguen la plaza de las semifinales a costa de van Der Hoek y Minnen

La tenista rusa Vera Zvonareva, número 41 de la WTA y la jugadora canadiense Gabriela Dabrowski, número 10 de la WTA cumplieron las previsiones al vencer en cincuenta y cinco minutos por 6-1 y 6-2 a la neerlandesa Rosalie van Der Hoek y a la tenista belga Greetje Minnen, números 119 y 109 de la WTA en los cuartos de final del torneo WTA International de Linz. Tras este resultado, seguiremos viendo a la pareja vencedora en las semifinales del torneo WTA International de Linz.

La pareja perdedora no pudo romper el saque a sus adversarias ninguna vez, mientras que las ganadoras lo lograron en 5 ocasiones. Asimismo, Zvonareva y Dabrowski lograron un 82% en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y se hicieron el 72% de los puntos al saque, mientras que sus rivales consiguieron un 68% de efectividad, no cometieron ninguna doble falta y ganaron el 46% de los puntos al saque.

Tras este encuentro, tendrán lugar las semifinales donde se medirán Zvonareva y Dabrowski contra las jugadoras neerlandesas Arantxa Rus y Tamara Zidansek.

El torneo tiene lugar en Linz del 7 al 13 de noviembre sobre pista dura a cubierto. En esta competición participan un total de 16 parejas.