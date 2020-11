El tenista Salvatore Caruso rompe los pronósticos al ganar en los octavos de final del torneo ATP 250 de Sofía

El tenista italiano Salvatore Caruso, número 82 de la ATP, sorprendió al vencer por 6-4 y 6-4 en una hora y cuarenta y dos minutos al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 21 de la ATP y cabeza de serie número 2, en los octavos de final del torneo ATP 250 de Sofía. Tras este resultado, el jugador estará en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Sofía.

Los datos del partido reflejan que Caruso consiguió quebrar 2 veces el saque a su contrincante, logró un 47% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 69% de los puntos al saque. Por lo que respecta al canadiense, no pudo quebrar el saque a su rival ninguna vez, obtuvo un 63% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y logró ganar el 67% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final, Caruso se enfrentará al ganador del partido en el que se enfrentarán el jugador checo Jonas Forejtek y el tenista francés Richard Gasquet.

El torneo ATP Sofía tiene lugar sobre pista dura a cubierto y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 37 tenistas, de los cuales 28 pasan a la final entre aquellos que se clasifican directamente, los que han vencido en las rondas previas del campeonato y los jugadores invitados. Asimismo, se desarrolla entre el 7 y el 14 de noviembre en Sofía.