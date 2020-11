El 'zasca' del Getafe después de que Morata se ofreciese para fichar antes de retirarse

Álvaro Morata concedió su primera entrevista tras dejar el Atlético de Madrid el pasado lunes en Cadena COPE, donde habló sobre su salida del Wanda, su relación con Simeone y sus primeros meses en la Juventus. Sin embargo, una de las frases más curiosas que dejó fue su declaración de amor hacia otro equipo de Madrid... el Getafe.

El delantero juventino fue preguntado por qué equipo elegiría para retirarse y no dudó en señalar al equipo azulón. "Me gustaría el Getafe porque tengo buena relación con el presidente y con la gente del año que estuve allí. Al final, me gustaría porque era un chaval que andaba perdido por la vida, que salí del Atlético de Madrid y que estuve a punto de irme a jugar al Zona Norte... Gracias a ellos soy jugador hoy. Me gustaría mucho”, admitió.

😯 @AlvaroMorata , en @partidazocope:



🔵 “La última camiseta que me gustaría vestir es la del @GetafeCF. Gracias a ellos hoy soy lo que soy”



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/1xoeMgcG7e — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 9, 2020

Unas declaraciones que generaron todo tipo de reacciones y revuelo, y por las que horas más tarde, el equipo madrileño ha querido recoger el guante, dando un 'zasca' a todos aquellos que se extrañaron por las palabras del ex del Atlético de Madrid.

"No entendemos tanto revuelo... Para nosotros nunca has sido de otro equipo", escribieron en su cuenta de Twitter desde el Getafe, adjuntando una foto del delantero en la foto de la plantilla en la que él jugó. Y es que, como el propio Morata explicó, formó parte de las categorías inferiores del club del sur de Madrid durante una temporada, después de dejar el equipo rojiblanco.

No entendemos tanto revuelo... 🤷‍♂️



Para nosotros nunca has sido de otro equipo @AlvaroMorata 😍💙#MorataAzulonpic.twitter.com/cNRtPUUlQM — Getafe C.F. (@GetafeCF) November 10, 2020

El Leganés también prueba suerte

El Leganés también se sumó a las reacciones a las palabras del madrileño, desde el otro lado la rivalidad del sur de la capital. Los "pepineros", maestros de las redes sociales, recogieron el guante y se atreven a preparar la camiseta de Morata "por si acaso". "La vida da muchas vueltas", comentaban junto a una imagen de una camiseta por imprimir, con el 9 y "Mor..." en la espalda.