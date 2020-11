El tenista Vasek Pospisil consigue el puesto de los cuartos de final a costa de Jan-Lennard Struff

Vasek Pospisil, canadiense, número 74 de la ATP, venció por 6-3 y 6-4 en una hora y veintidós minutos a Jan-Lennard Struff, tenista alemán, número 36 de la ATP y cabeza de serie número 4, en los octavos de final del torneo ATP 250 de Sofía. Tras este resultado, Pospisil logra clasificarse para los cuartos de final del torneo ATP 250 de Sofía.

El alemán no logró quebrar el saque ninguna vez, mientras que el jugador canadiense lo hizo en 2 ocasiones. Además, el tenista canadiense tuvo un 56% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 71% de los puntos al saque, mientras que su oponente obtuvo un 71% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 63% de los puntos al saque.

En los cuartos de final, Pospisil se medirá contra el ganador del partido en el que se enfrentarán el australiano John Millman y el jugador francés Gilles Simon.

La celebración del torneo de Sofía (ATP Sofía) se produce desde el 7 hasta el 14 de noviembre sobre pista dura interior. En esta competición se presentan un total de 37 tenistas, de los cuales 28 pasan a la final entre aquellos que se clasifican directamente, los que han vencido la fase previa de calificación y los que vienen invitados.