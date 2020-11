Michael Jordan señala a sus "no-herederos" en un fragmento inédito de The Last Dance

Después de su inapelable éxito en su estreno el pasado mes de abril, 'The Last Dance' sigue dando de qué hablar con unos fragmentos inéditos que han salido a la luz en los últimos días. Por si Michael Jordan no había dejado suficientes sorpresas y declaraciones 'bomba' en el documental, las últimas imágenes desvelan al mejor jugador de todos los tiempos hablando sobre un debate que hasta el día de hoy trae cola: su heredero.

En este trozo, que parece formar parte de una entrevista durante sus últimos años de carrera, Jordan hace referencia a la camada de talentos que surgió a finales de la década de los '90 y la presión que recayó sobre ellos por ser "el nuevo Michael Jordan", algo que el propio Air, catalogó como "injusto".

"Es un medio de comparación para la gente. Yo vine después de Julius Erving o Elgin Baylor y funcionó así para que la gente pudiera comparar. Nunca habrá otro Michael Jordan, ya que nunca habrá otro Dr. J, Magic Johnson o Larry Bird", reconoció.

"Nunca habrá otro Michael Jordan, ya que nunca habrá otro Dr. J, Magic Johnson o Larry Bird"

De todos modos, sí que señaló quiénes, por aquel entonces, veía como sus posibles herederos, con uno de ellos que claramente se llevó la palma. "Estarán Kobe Bryant, Grant Hill, Penny Hardaway... Estos muchachos tendrán características similares a las mías, pero todo dependerá de cómo las expresen para ser el mejor jugador de baloncesto y el mejor modelo a seguir que existe", opinó Jordan.

Sin embargo, el legendario '23' advirtió sobre los peligros de que la NBA y los jugadores intenten que surja un heredero del de los Bulls, y no traten de mejorar el baloncesto por ellos mismos creando sus propias identidades. "La credibilidad de la NBA podría verse afectada. Si comienza a querer concentrarse solo en mates y acciones emocionantes, rápidamente olvida los fundamentos: cómo hacer que la pelota se mueva, cómo involucrar a todos en un ambiente de trabajo, ya sea en ataque o en defensa", explicó.

¿Kobe Bryant o LeBron James?

Casi 30 años después de esas declaraciones, mucho baloncesto ha surgido y el debate sobre el mejor jugador de la historia vuelve a estar en boca de todos. Si ya fuera el difunto Kobe Bryant el que, además de coger los galones de ser su heredero y crear su propia 'Mamba Mentality', consiguió cinco anillos con los Lakers, poniendo en entredicho el reinado de Jordan, otro aspirante ha reactivado el debate.

LeBron James ha vuelto a copar todos los titulares con el título logrado en Los Ángeles y aporrea la puerta del Olimpo del baloncesto. Con cuatro títulos y cuatro MVPs con tres equipos distintos, muestra un nivel estratosférico para estar rozando los 36 años y llevar 17 en la élite del deporte. Habrá que ver con cuántos anillos termina su carrera LeBron y si, quizás, sea el verdadero heredero del trono de Jordan.