Sorpresa en el torneo ATP 250 de Sofía: Denis Shapovalov, eliminado tras perder en los octavos de final

Radu Albot, moldavo, número 93 de la ATP, sorprendió al vencer en los octavos de final del torneo ATP 250 de Sofía en una hora y dieciséis minutos por 6-2 y 6-4 a Denis Shapovalov, tenista canadiense, número 12 de la ATP y cabeza de serie número 1. Tras este resultado, Albot consigue el puesto para los cuartos de final del torneo ATP 250 de Sofía.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que Albot consiguió romper 3 veces el saque a su adversario, tuvo un 74% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 81% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador canadiense, no logró quebrar el saque ninguna vez, obtuvo un 49% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 60% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final, el tenista moldavo jugará contra el ganador del partido entre el bielorruso Egor Gerasimov y el francés Adrian Mannarino.

El torneo tiene lugar en Sofía entre el 7 y el 14 de noviembre sobre pista dura interior. En esta competición se presentan un total de 37 jugadores, de los cuales 28 llegan a la fase final entre los clasificados directamente, los que han vencido en la fase previa del torneo y los invitados.