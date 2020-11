La inspiradora charla de Lucas Mondelo a la selección femenina de basket: "Más que nunca, el 'carpe diem' está presente"

Muchos deportistas han tenido que romper su rutina en este complejo 2020 por culpa de la pandemia, pero poco a poco, y con unas nuevas costumbres y protocolos van regresando a una relativa normalidad.

La selección española femenina de baloncesto es un ejemplo. Tetracampeonas de Europa en 2019, poco esperaban que el siguiente año en el que iban a defender la plata olímpica (y luchar quizá por el oro) se iba a torcer de esta manera.

Nueve meses después de la última vez que se vieron, en L'Alqueria de Valencia, han comenzado una nueva 'burbuja', ese concepto que tan de moda se ha puesto en el deporte (y en general, en esta nueva vida). Allí van a preparar las dos grandes citas de 2021: el Europeo, que se jugará en la capital del Turia y en el que buscarán reeditar título y los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ante la vuelta, y dado que tendrán que cambiar muchas cosas, Lucas Mondelo les dio una sencilla pero instructiva charla antes de ponerse a entrenar.

"Este año tan difícil nos está tocando así. Hay que ir día a día, no se pueden hacer planes. Es día a día, sacar el día a día, vivir día a día e ir sumando, porque no se sabe lo que puede pasar. Más que nunca, el 'carpe diem' está presente. Con responsabilidad, pero 'carpe diem'. España es España y vosotras sois vosotras", resumió, antes de pedir un grito conjunto ante la mirada cómplice de la capitana Laia Palau, que pidió no juntarse todas para hacer piña como siempre, sino hacerlo a la prudencial distancia de seguridad.