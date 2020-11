El Inter de Miami de David Beckham, la tentación de Sergio Ramos para no renovar con el Real Madrid

Sergio Ramos es el alma del Real Madrid, como tantas veces ha señalado Zinedine Zidane. El central es su capitán, su líder y su indiscutible referente en el vestuario, algo que ha ido ganándose con el paso de las temporadas. A sus 34 años, sin embargo, es consciente de que la retirada se acerca inexorablemente.

Aún le pueden quedar uno o dos contratos a buen nivel. El primero debe firmarlo antes de junio de 2021, que es cuando finaliza su actual vinculación con el Madrid. Aunque sigue siendo imprescindible, tanto por su fútbol como por lo que representa, los años no pasan y hay partidos en los que no rinde como se espera de alguien de su trayectoria. No es extraño que ya empiece a recibir llamadas de fuera de las principales ligas, o incluso de otras pujantes.

Una de las que más suena en las últimas fechas, como apunta el diario AS, es de un viejo amigo de Ramos y compañero suyo y del propio Zidane en el Real Madrid: David Beckham. El legendario exjugador inglés acaba de arrancar su proyecto del Inter de Miami, donde cuenta con otro exfutbolista que defendió la elástica madridista, Gonzalo Higuaín. La intención de 'Becks' es llenar el campo de Fort Lauderdale de estrellas, y Ramos encaja perfectamente en su proyecto.

El de Camas no tiene intención de irse del Real Madrid, pero no depende sólo de él. Su relación con Florentino Pérez ha pasado altibajos, y el contexto actual obliga al presidente a reducir costes como sea. La plantilla del Real Madrid se ha reducido la ficha con motivo de la crisis del coronavirus, pero ante una eventual mejoría de la situación y la renovación implicará un retoque del sueldo de Ramos.

A esto se une que Miami es una ciudad muy atractiva, tanto para él como para su familia. Ramos sabe que aún tiene cartel en Europa, pero no es lo mismo irse a un equipo estadounidense sin nadie de apoyo, que acabar en Florida con su buen amigo Beckham de jefe y su excompañero Higuaín en el vestuario.

Además, tanto Pilar Rubio como sus hijos gozarían de un nuevo ambiente donde evolucionar, la primera profesionalmente y los segundos educativamente. Allí cuentan con amigos, como los cantantes Alejandro Sanz y Marc Anthony, y no les faltarán contactos para sentirse arropados.