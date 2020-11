Una crisis con nombres y apellidos en el Real Madrid

El Real Madrid navega en la inestabilidad más absoluta. Capaz de ganar en el Camp Nou o al Inter de Milán cuando la soga aprieta, es en los días aparentemente menos peligrosos como en las visitas del Cádiz y el Shakhtar o ante un Valencia en plena crisis de resultados e identidad cuando el equipo blanco ofrece su peor versión con resultados sonrojantes y un juego indigno de un equipo que aspira a ser campeón.

Parecía haber capeado su peor momento el equipo madridista, pero la dura derrota en Mestalla deja muy tocada a la plantilla y señalados a Zidane por su extraña alineación y a varios de sus futbolistas.

Zinedine Zidane

Su fe en determinados jugadores comienza a irritar a la afición merengue. De nuevo apostó por Marcelo e Isco en un choque de alta exigencia física, más aún sin Casemiro. La suplencia de jugadores como Toni Kroos o Ferland Mendy no se acaban de entender, más aún en el caso del galo, que ni siquiera está convocado por Francia, por lo que descansará ahora casi dos semanas. Tampoco la confianza absoluta en Marco Asensio, visto su rendimiento, se acaba de entender del todo.

Zidane parecía tener un once definido, el que repitió (lesiones en el lateral derecho aparte) ante Barça, Gladbach e Inter; pero sus rotaciones desorientan a jugadores y afición.

Isco Alarcón

Su mal momento se prolonga no ya durante meses, sino durante años: desde 2018 no se ve su mejor versión. Ha pasado de ídolo de la afición blanca y discutirle el puesto a Gareth Bale a no tener apenas minutos y, cuando los tiene, desaprovecharlos.

Hace solo una semana, las cámaras le pillaron quejándose de los pocos minutos que le da Zidane, pero cuando sale al campo evidencia una muy mala forma física. Pese a sus solamente 28 años, su estado de forma es pésimo desde hace ya demasiado tiempo, lo que merma su rendimiento y minimiza su calidad.

Marcelo Vieira

Caso parecido al de Isco, pero con más años encima, 32. Nunca ha sido un portento físico, pero a ello suma ahora la edad, lo que le hace estar en una más que evidente baja forma. Ha perdido el puesto ante Mendy, y cuando sale al Real Madrid no le suele ir nada bien. En todos los partidos que Zidane ha perdido en su segunda etapa, Marcelo ha sido titular. Dato terrorífico.

Raphael Varane

Desde su desastrosa actuación en Mánchester, no ha levantado cabeza. Suma algún error en prácticamente todos sus partidos y sus fallos, además de aquella eliminación en la Champions, le están costando muy caros al Real Madrid. En Mestalla fue su mal despeje que acabó en autogol, pero suma errores más o menos claros ante Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach o Inter de Milán.

Marco Asensio

Seis partidos seguidos lleva como titular: Shakhtar, Barça, Gladbach, Huesca, Inter y Valencia. En ellos, lleva cero goles y cero asistencias.

No se puede quejar de no tener la confianza de su técnico, pero no está correspondiendo y la paciencia de la afición comienza a agotarse con él. De un atacante del Real Madrid se esperan goles, asistencias, que sea decisivo. Que encare, que se atreva. De momento, ninguna de esas cosas está ofreciendo el mallorquín.

Vinícius Jr

Su ilusionante inicio de temporada, con acierto ante el gol (Valladolid, Levante) y tan incisivo como siempre hizo pensar que estábamos ante la temporada de su eclosión. Desde entonces, su rendimiento ha ido muy a menos. No solo ha perdido el puesto ante Eden Hazard sino que cuando juega se muestra muy desacertado y desquicia a compañeros (con Benzema como máximo exponente).

El Real Madrid necesita su desequilibrio, su atrevimiento, pero su escaso acierto hace que se le esté empezando a acabar el crédito.