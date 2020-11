Víctor Font, candidato a las elecciones del Barça, ficha a Toni Nadal: "No puede ser que el mejor futbolista de la historia esté descontento"

Víctor Font, candidato a presidir el FC Barcelona, ha anunciado su primera incorporación al club culé si llega al trono: Toni Nadal.

El que fuera entrenador de Rafa Nadal y hermano de Miguel Ángel, exdefensa blaugrana en los años 90, es socio del equipo desde hace muchos años y ha aceptado la propuesta de Font con ganas de aportar desde los despachos.

Toni Nadal s’incorpora a #sialfutur 🔵🔴



⚽ Formarà part de l’àrea esportiva del projecte. Expert en gestió de l’adversitat, valors i superació, és oncle i exentrenador del tenista Rafel Nadal i germà de l’exfutbolista Miquel Àngel Nadal.



Benvingut! 👏🏻https://t.co/dbq9rF2RiM — Sí al Futur (@sialfutur) November 6, 2020

"Hace cinco años que trabajamos para construir una Junta Directiva que tenga experiencia relevante para tomar decisiones estratégicas del Club", ha explicado Font, que dirige una candidatura llamada 'Sí al Futur'. "Es un honor poder contar con un socio barcelonista como Toni para hacer frente a los retos de la tormenta perfecta que tenemos delante", ha prometido.

Aunque no queda clara cuál será su función en el club, el que fuera mano derecha de Rafa Nadal apunta a que le hace mucha ilusión estar ligado al Barcelona desde dentro. "Como socio, es todo un honor que me propongan para formar parte de un proyecto para trabajar por el Barça. Es más que un club. Representa un sentimiento. Cuando voy a ver al equipo quiero que me represente. Me gustaría crear un modelo donde todos los jugadores del Barça, desde formación, supieran que no sólo juegan a un deporte sino que representan al Barça", ha dicho.

Uno de sus puntos clave será convencer a Leo Messi y, sobre todo, garantizar que está contento: "No puede ser que el mejor futbolista de la historia esté descontento y quiera marcharse. Tenemos que crear un clima para que él se sienta a gusto", promete. Además, ha roto una lanza a favor de Ronald Koeman, ahora que atraviesa un mar de dudas en Liga.

"Tengo presente que Ronald Koeman nos hizo campeones de Europa con su gol. El Barça, de la mano del holandés, ha mejorado mucho y la imagen es buena. El equipo está jugando mejor de lo que esperábamos. Para mí, está haciendo las cosas bien", zanjó al respecto.